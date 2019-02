Presidente deverá promulgar diploma que reponha parte do tempo de serviço aos professores

O Presidente da República deverá promulgar um diploma do Governo que insista na reposição de dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço “perdido” pelos professores durante os anos da crise financeira. Um segundo veto ou o envio para o Tribunal Constitucional estão fora de questão, porque Marcelo Rebelo de Sousa quer garantir que os docentes têm direito, o mais rapidamente possível, à reposição imediata de uma parte do tempo de serviço. Por isso não irá atrasar mais esse processo, apurou o PÚBLICO junto da Presidência da República.

Por sua vez, o Governo também quer que o processo seja célere. Acabada a ronda negocial, com reunião prevista para a próxima segunda-feira, o Conselho de Ministros deverá aprovar o diploma que prevê o reconhecimento em 2019 de dois anos, nove meses e 18 dias no descongelamento das carreiras dos professores e enviá-lo directamente para o Palácio de Belém, dispensando a sua análise pelas Assembleias Legislativas Regionais da Madeira e dos Açores, de acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO junto de um responsável governamental.

Quando vetou o primeiro decreto do Governo nesse sentido, em 26 de Dezembro, o Presidente justificou a decisão com um argumento formal: o Orçamento do Estado para 2019 impunha um novo período negocial com os professores e essa lei ainda não estava em vigor. Portanto, sustentou o Presidente, a partir de 1 de Janeiro, o assunto devia ser “objecto de processo negocial” durante o ano de 2019 para dar “efectivo cumprimento ao disposto no artigo 17.º” do novo OE.

Na altura, aliás, nem o Governo nem os sindicatos terão apreciado particularmente o veto presidencial, ainda que por motivos diferentes. O executivo queria – e quer – arrumar o assunto dos professores e não está disposto a dar nem mais um dia além dos dois anos, nove meses e 18 dias, para os quais há verba inscrita no Orçamento do Estado. Já os sindicatos anseiam para que o assunto chegue ao Parlamento, onde têm esperança que uma maioria negativa contrarie o Governo e garanta a reposição integral do tempo de serviço, ainda que de forma faseada.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que o papel do Presidente da República é esperar: “Esperar o resultado das negociações. Esperar para ver se se traduz numa lei ou não e esperar para ver o conteúdo da lei. E, portanto, vamos esperar e depois, em função do que venha aparecer ou não, assim decidirei”, completou. Mas já falava aos jornalistas numa “eventual promulgação”, que dará “espaço a que o Parlamento, se quiser apreciá-lo, subsequentemente”, o possa fazer e que permita aos vários partidos que discordaram da posição do Governo manifestarem as suas escolhas.

Em Belém, acredita-se mesmo que a ronda negocial em curso (a última reunião está marcada para dia 4) tem já subjacente um acordo tácito entre Governo e sindicatos para que, na ausência de acordo, o Conselho de Ministros aprove rapidamente um novo decreto, que o Presidente promulgue e possam então ter lugar as anunciadas apreciações parlamentares requeridas por PCP e do BE. Neste caso, poderá ser posta a votação uma nova formulação da lei que preveja, para o futuro, a reposição integral dos nove anos, quatro meses e dois dias exigidas pelos professores.

O que não poderá acontecer é uma atribuição de efeitos imediatos a essa reposição integral, devido à lei-travão prevista na Constituição que impede o Parlamento de aprovar um aumento de despesa que onere o Orçamento do Estado em vigor.

Na Assembleia da República, qualquer solução que venha a ser proposta dependerá do voto do PSD, que tem a maior bancada parlamentar e que, juntamente com o BE e o PCP, podem impor uma solução diferente da do PS. Nesse caso, nem precisariam dos votos do CDS, que até agora não se comprometeu com qualquer solução.

Em declarações ao PÚBLICO, o líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, descarta a existência de qualquer "acordo táctico" entre Governo e sindicatos e adianta que, se o executivo acabar por "não empatar a aprovação do novo diploma", será "porque, eventualmente, acreditará na impossibilidade de os grupos parlamentares chegarem a acordo" sobre a contagem do tempo de serviço dos professores. Já os sindicatos têm defendido que, sendo impossível um acordo em sede de negociações, o Governo deve apressar a aprovação do novo diploma para que este possa ser objecto de reapreciação parlamentar. Isto, porque os sindicatos acreditam que será possível, "intervindo junto dos grupos parlamentares, encontrar uma saída na Assembleia da República" com vista à contagem integral do tempo de serviço que esteve congelado.

O certo é que, nesta quarta-feira, no programa Almoços Grátis, da TSF, o vice-presidente do PSD David Justino afirmou que o partido não cairá na "rasteira" do Bloco de Esquerda, que desafiou os partidos de direita a unirem-se a BE e PCP no Parlamento, no sentido de encontrar uma solução para os docentes. "Qualquer instrumento legal que saia da Assembleia, que invada aquilo que são competências exclusivas do Governo arrisca-se a ser inconstitucional", argumentou David Justino.

Seja o que for que vier a acontecer, Mário Nogueira frisa que, agora, é o executivo que está na posse de todas as prerrogativas. "O Governo tem muitas formas de controlar os tempos da aprovação do diploma, pois não existe um tempo limite para a aprovação do diploma em Conselho de Ministros; depois, também não há prazo limite para enviar ao Presidente da República; por último, continua a não haver prazo limite para publicação em Diário da República". "Com todos estes tempos à sua disposição, o Governo fará a gestão dos mesmos tendo em conta o seu interesse", frisou o dirigente sindical. com Clara Viana