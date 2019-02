Margarida Marques é a quarta na lista do PS às europeias

A deputada Margarida Marques substitui Maria João Rodrigues como quarta candidata na lista do PS às eleições para o Parlamento Europeu que o secretário-geral socialista, António Costa, apresentou para aprovação pela comissão política, na reunião deste órgão de direcção partidária que se realizou quinta-feira à noite, na sede nacional do Largo do Rato, em Lisboa.

A lista do PS ao Parlamento Europeu é encabeçada pelo ex-ministro Pedro Marques, de 43 anos, pela ex-ministra Maria Manuel Leitão Marques, de 65 anos, devendo seguir-se em terceiro o eurodeputado Pedro Silva Pereira, de 56 anos, que foi ministro da Presidência dos governos de José Sócrates.

Margarida Marques, 64 anos, deputada à Assembleia da República, foi secretária de Estado dos Assuntos Europeu do Governo de António Costa entre 2015 e 2017, anteriormente foi funcionária da Comissão Europeia e chefiou a Representação da Comissão Europeia em Portugal, entre 1994 e 2011.

A decisão de retirar ou de manter Maria João Rodrigues do leque de candidatos do PS às europeias foi a razão que levou António Costa a adiar para esta comissão política a apresentação integral da lista. Em causa esteve o facto de a actual eurodeputada estar a ser investigada num processo interno de alegado assédio laboral a uma assessora do seu gabinete em Bruxelas.

Nesta quinta-feira, Maria João Rodrigues em entrevista à TSF, manifestou o seu interesse em continuar no Parlamento Europeu, onde é uma dos vice-presidentes do grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu desde 2014 e presidente da Fundação para Estudos Progressivos Europeus desde 2017. E afirmou mesmo: “Estou disponível porque tenho um trabalho de longo curso na Europa.” Hoje com 63 anos, a eurodeputada foi ministra do Emprego (1995-1997) do primeiro Governo de António Guterres, iniciando depois um percurso internacional como perita em questões europeias. É considerada uma das responsáveis da “estratégia de Lisboa e no desenvolvimento desta em relação ao emprego, conhecida como Estratégia Europa 2020. No Parlamento Europeu integra as comissões de Emprego e Assuntos Sociais e a de Assuntos Económicos e Monetários.

Estreantes da Madeira e Açores

O quinto lugar na lista é para o candidato indicado pelo PS-Madeira, onde a médica Sara Cerdas deverá substituir a actual eurodeputada eleita por aquela região autónoma, Liliana Rodrigues. Aos 29 anos, Sara Cerdas estreia-se na política nacional. O PS-Madeira justificou a escolha como uma “aposta” numa “nova geração” de “quadros qualificados”.

Em sexto estará colocado o candidato que representa o PS-Açores e que deverá ser André Bradford, de 47 anos, actual líder parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, em substituição do eurodeputado Ricardo Serrão Santos. A bancada socialista no Parlamento dos Açores passará a ser liderada por Francisco César, filho de Carlos César. As duas regiões autónomas são as únicas estruturas do PS que têm direito a indicar deputados em posição elegível, segundo as regras partidárias de elaboração das listas ao Parlamento Europeu.

O 7.º lugar da lista deverá ser do eurodeputado Carlos Zorrinho, de 58 anos, actual coordenador dos eurodeputados do PS em Bruxelas. Zorrinho foi líder parlamentar na Assembleia da República, entre 2011 e 2014, durante o consulado de António José Seguro. Antes, foi secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, no segundo Governo de António Guterres. Entre 2005 e 2009 foi coordenador nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, voltando a seguir ao executivo, como secretário de Estado da Energia e da Inovação do segundo Governo de José Sócrates.

Isabel Santos em 8.º lugar

Para o 8.ºlugar, destinado a uma mulher, era apontado o nome de Isabel Santos, de 51 anos. Deputada à Assembleia da República pelo Porto, Isabel Santos tem-se destacado na defesa dos direitos humanos e nas questões relacionadas com os refugiados na Europa.

O 9.º lugar estava reservado a Manuel Pizarro, de 55 anos, presidente do PS-Porto e indicado por esta estrutura. Actualmente o PS tem oito eurodeputados, mas a direcção do partido tem como objectivo aumentar o número de eleitos, como assumiu em entrevista ao PÚBLICO a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes.

Os socialistas portuenses queriam que o seu candidato surgisse mais bem posicionado na lista, mas António Costa não cedeu e manteve as regras internas. Há quatro anos, o candidato pelo Porto foi Manuel dos Santos, precisamente em nono lugar, que acabou por assumir o mandato depois de Elisa Ferreira deixar Bruxelas para ser vice-presidente do Banco de Portugal. O cabeça de lista em 2014 foi Francisco Assis, mas, por decisão pessoal do secretário-geral, António José Seguro, e não por indicação do PS-Porto.

Em 10.º lugar surge Isabel Estrada, doutorada em Sociologia pela Universidade de Warwick, directora da licenciatura de Ciência Política da Universidade do Minho e directora do Programa de Doutoramento de Ciência Política e Relações Internacionais na mesma Universidade.

Em 11.º na lista candidata-se João Albuquerque presidente do YES- Young Européen Socialist, a juventude do Partido Socialista Europeu, que reúne as organizações de juventude dos partidos socialistas e sociais-democratas europeus.

O 12.º lugar é também ocupado por uma militante da JS. É Selene Martinho, mestre em Ciências da Educação e empresária. Seguem-se os candidatos propostos pelas federações distritais que ainda não tenham representação nos lugares anteriores desta lista.