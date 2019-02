BE comemora os 20 anos com um comício em Lisboa

O Bloco de Esquerda vai comemorar os 20 anos, que se assinalaram a 28 de Fevereiro, com um comício marcado para 9 de Março em Lisboa.

A comemoração está agendada para a tarde de sábado, às 15h30, no Mercado de Culturas, e incluirá as intervenções da actual coordenadora do partido, Catarina Martins; da eurodeputada Marisa Matias, cabeça de lista do BE às eleições europeias; e de três fundadores do BE: Fernando Rosas, Francisco Louçã e Luís Fazenda.

A Assembleia Fundadora do Bloco de Esquerda aconteceu no Fórum Lisboa, antigo cinema Roma, a 28 de Fevereiro de 1999. Mas o projecto político que ambicionava congregar diferentes forças da esquerda começou a ser pensado antes, ainda em 1998, depois da derrota sofrida pela esquerda no referendo sobre a legalização da interrupção voluntária da gravidez.

Foram rostos de diferentes projectos políticos de esquerda que se juntaram para criar algo novo: Francisco Louçã, do PSR; Luís Fazenda, da UDP; Fernando Rosas; e Miguel Portas, que vinha da Política XXI e que morreu em 2012.

Além daquele grupo, o BE teve também uma forte participação de nomes e de movimentos ligados ao feminismo, à igualdade de género, aos direitos das mulheres, dos homossexuais, entre outras causas.