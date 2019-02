Raiz: Daniel nasceu num “caldeirão” de rebuçados Dr. Bayard

A história da Dr. Bayard é também a da família Matias: depois do avô Álvaro e do pai José António, Daniel está aos comandos da comunicação da marca de rebuçados da Amadora, onde vive. Após alguns anos em Berlim, voltou a olhar para a fábrica, onde cresceu, e passou a dar “ainda mais valor” ao negócio familiar. O desafio? Transformar esse olhar fresco numa forma de atrair novos públicos. Uma forte presença online — com destaque para o Instagram —, vídeos promocionais como aquele que Mike El Nite protagonizou e uma linguagem mais jovem foi aquilo que procurou implementar no regresso a casa.

Não mexeu no produto, no logótipo nem na marca em si. Tentou, isso sim, “fazer uma coisa paralela em que as pessoas reconheçam a marca na mesma e a qualidade do produto”. Nas fotografias e nos vídeos da Dr. Bayard estão os rebuçados, sim, mas também a visão de Daniel — um dos herdeiros — e os brinquedos dos seus filhos, Benjamim e Alice, cuja história também se vai misturando com a da marca que, desde 1949, promete o alívio da tosse maldita. A culpa é do caldeirão de açúcar, mel, glucose e plantas medicinais onde Daniel diz ter nascido.

Na série Raiz, o P3 dá a conhecer jovens criadores portugueses que dão uma nova vida a empresas ou artes tradicionais familiares.