A LUUgit quer ser a Uber das malas de viagens — e venceu um concurso de empreendedorismo

A startup LUUgit, que pretende ser um serviço de transporte e armazenamento de malas de viagem, venceu quarta-feira, 27 de Fevereiro, em Coimbra, o programa de aceleração Newton, promovido pela Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro (RIERC).

A startup, fundada em Aveiro, pretende resolver o problema dos turistas no transporte e armazenamento das malas de viagem antes do check in em hotéis, funcionando como uma espécie de Uber, baseada na economia de partilha, explicou o co-fundador Ricardo Figueiredo, proprietário de um hostel, durante a sessão de apresentação das 13 ideias finalistas do programa de aceleração Newton, ligado ao sector do turismo.

Por vezes, notou, os turistas, até fazerem o check in ou depois de fazerem o check out, têm que andar com as malas de viagem ou deixarem-nas em cacifos disponibilizados em estações de comboio ou aeroportos. Com este serviço, que deve ser lançado em Abril, o turista apenas tem que chamar "um condutor, que vai buscar a sua bagagem e entregar-lha no local e hora que pretende", com a definição do preço na aplicação, referiu, explicando que qualquer pessoa que conduz um veículo pode associar-se ao serviço. "É uma redefinição total da mobilidade em contexto de viagem", sublinhou Ricardo Figueiredo, referindo ainda que, a partir do momento em que é deixada a mala junto do condutor, o turista, através da aplicação, sabe onde a mala está e para onde vai.

Em segundo lugar, neste programa de aceleração, ficou o ExperTree, um projecto de arborismo, em terceiro lugar o Gravity F, um projecto de luge cart (uma espécie de carrinho de rolamentos) em Fajão, na Pampilhosa da Serra, e com uma menção honrosa a ideia de construção de um reptilário. O vencedor recebeu 3000 euros, o segundo classificado 1500 euros, o terceiro 1000 euros e a menção honrosa 500 euros.

Antes da apresentação das ideias a uma plateia de potenciais investidores e da atribuição dos prémios, o programa contou com nove semanas de aprendizagem para as 13 startups que chegaram à fase final da segunda edição deste programa de aceleração. Promovido pela RIERC, o Newton é apoiado pelo Turismo de Portugal, pretendendo incentivar à inovação no sector na região Centro. As 13 ideias de negócio seleccionadas, além de apoio no desenvolvimento de produto e definição do negócio, tiveram também uma ajuda, cada, de até 2000 euros para realização de protótipo e validação no terreno.