A grande família

Portugal tem nos dias de hoje um governo pejado de familiares (pai e filha, marido e mulher e mais outros parentescos menores), a lembrar a nobreza medieval onde a consaguinidade era um factor exigido para a salvação do reino. O grande patriarca, Antonio Costa, perante os milhares de quadros competentes que porventura existirão no país, optou por criar uma "família" de amigos chegados, um clã restrito de homogeneidade assegurada, um salvo conduto para os tempos difíceis que aí vêm. A competência é substituída por compadrio, a ética institucional desprezada, o rigor e exigência ignorados. Portugal escorrega subtilmente para a cauda da Europa, beliscando já os dois últimos. Quanto aos portugueses, estes continuam distraídos e ausentes da política, mais preocupados com a sua sobrevivência, absorvidos no crédito fácil e a insolvência futura, anestesiados pelo futebol omnipresente e pouco mais. Quanto a Marcelo, sempre sorridente, exagerado em abraços na tomada de posse de ministros da "família", continua a cavalgada para a sua própria sucessão.

José Alberto Mesquita, Lisboa

A família

"Pela primeira vez na história de Portugal senta-se marido e mulher, e agora pai e filha no Conselho de Ministros". Pela primeira vez, desde que assumiu a chefia do PSD, Rui Rio diz algo que faça pensar. As relações familiares entre o Estado e o Governo de António Costa estão mais perto de Cuba, Venezuela e de Cabo Verde, do que da generalidade dos países ocidentais. Enquanto em França, a Assembleia Nacional aprovou a proibição de contratação de familiares dos deputados e ministros, em Portugal as exigências rigoristas de transparência ficam para depois.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Greve dos professores

Nunca nenhum governo se viu confrontado com tantas greves e, sobretudo, com duas que se têm prolongado no tempo. Refiro-me à greve dos enfermeiros e ao problema do tempo de serviço que o governo deve aos professores. É estranho como, sendo todos os partidos a favor da tese dos professores, um governo minoritário teima em negar aquilo que em tempos prometeu.

O Ministro das Finanças diz que não há dinheiro. Mas se for para salvar bancos, ou para serem roubados pelos do costume, aparecem logo milhares de milhões. Estou em crer que, se António Costa pressentir que só terá maioria se satisfizer a vontade dos professores, não hesitará em satisfazer as suas exigências e mostrará que tem dinheiro. Porque a verdade é esta: temos um governo rico e um país pobre.

Artur Gonçalves, Sintra