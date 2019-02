A Uber invadiu Lisboa com 750 bicicletas eléctricas e vermelhas. A 15 cêntimos por minuto

Lisboa anda mesmo nas bocas do mundo. Prova disso é a mais recente aposta da Uber na capital portuguesa. A partir desta quinta-feira, há um novo serviço de bicicletas eléctricas partilhadas nas ruas da cidade com o cunho da gigante norte-americana. Por agora, são 750 bicicletas a rodar por Lisboa, anunciou Ryan Rzepecki, CEO da Jump — empresa comprada pela Uber que assegura o serviço — no evento de apresentação da marca.

As novas bicicletas eléctricas da cidade permitem pedalar até uma velocidade máxima de 25km/h e vêm equipadas com um cadeado que permite estacionar os velocípedes nos pontos designados para o efeito. O custo de utilização é de 15 cêntimos por minuto e, nos primeiros dez dias, a Uber oferece até duas viagens grátis com uma duração de 20 minutos. A rede Jump, apesar de só agora ter iniciado a sua actividade, já cobre 90% do município e está disponível 24 horas por dia.

No salão nobre de um hotel na zona ribeira de Lisboa, os frisos de talha dourada no tecto e a imponência do espaço serviram de palco ideal ao cruzamento entre o tradicional e a modernidade que caracterizam a urbe. Lisboa foi a primeira cidade que o responsável da Jump visitou na Europa, em 2001. Nessa altura, ainda Lisboa estava longe de ser “um ecossistema de soluções de mobilidade”, como se referiu Miguel Gaspar, vereador da Mobilidade e Segurança do município, ao actual estado da cidade.

Para Ryan, Lisboa foi uma escolha óbvia. “A cidade é ideal. É uma referência na inovação e tecnologia”, disse. Mais do que tudo, a equipa da Jump e da Uber encontraram na capital portuguesa “um ponto de entrada para a Europa”. As bicicletas, que já estão visíveis na aplicação da Uber, são totalmente eléctricas e, ao contrário das Giras, a rede de bicicletas da autarquia que possuem docas próprias, poderão ser estacionadas em zonas com lugares próprios para velocípedes.

Miguel Gaspar resumiu o sentimento que se vivia na sala a uma frase. “É mais um dia feliz na mobilidade de Lisboa”, afirmou. O vereador, quando questionado sobre as soluções de estacionamento para as novas bicicletas vermelhas, referiu-se aos cerca de três mil lugares de parqueamento para velocípedes já existentes na cidade como sendo o sítio estipulado para as depositar. Para breve, ficou a promessa de “aumentar a oferta de estacionamento” com a construção de mais quatro mil lugares em Lisboa.

Para usar, basta entrar na aplicação da Uber e escolher a opção “Pedalar”. De seguida, escolhe-se a bicicleta mais próxima e introduz-se um código que desbloqueia o cadeado. Para terminar viagem, basta deslocar-se a um local que tenha uma infra-estrutura para o estacionamento de velocípedes e colocar o cadeado.

O mesmo não se aplica às ‘Zonas Vermelhas’, partes da cidade que, devido à sua orografia, não permitem terminar viagem nessas zonas. Por cá, o Castelo e Bairro Alto foram as zonas proibidas para o estacionamento. A autonomia que varia entre os 50 e os 60 quilómetros permite que as equipas de manutenção e reposição não tenham de sair à rua todos os dias.

Para o vereador, “existe um novo meio de transporte na cidade, que é o telemóvel”. Com ele, está-se ligado ao mundo e aos “novos modos de mobilidade”. Além da aposta na criação de soluções de mobilidade, a câmara dirige a sua aposta para a renovação da frota de transportes públicos e para a redução dos preços das viagens. “Se não se trouxer estas componentes aos transportes públicos, eles não serão de facto públicos”, sublinhou o vereador.

Actualmente, de acordo com números do gabinete da Segurança e Mobilidade do município, registam-se cerca de 20 mil viagens através de modos partilhados de mobilidade. A cidade transformou-se num ecossistema de soluções de mobilidade. “Lisboa é ciclável”, frisou Miguel Gaspar. No final da apresentação, como prova disso, o CEO da Jump fez-se à estrada numa das 750 bicicletas disponíveis em Lisboa, e desapareceu entre a multidão.