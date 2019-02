Projecto urbanístico propõe demolição de obra de Raul Lino no Porto

A Câmara do Porto garante que ainda não tomou qualquer decisão sobre o pedido de licenciamento de um conjunto de seis moradias, cuja aprovação implicaria a demolição daquela que é a única casa projectada nesta cidade por Raul Lino, um dos nomes maiores da arquitectura portuguesa do século XX. O alerta para o risco que impende sobre o imóvel, abandonado e sem qualquer protecção legal, foi dado esta quinta-feira pelo grupo cívico Forum Cidadania Porto.

Numa carta enviada ao presidente da Câmara do Porto e à família Lino Pimentel, vários elementos do Forum Cidadania tentam sensibilizá-los para a importância desta obra – desde logo por ser a única, que se saiba, no Porto, de Raul Lino (1879-1974), e para a perda que a sua destruição significaria. A casa, projectada em 1930, foi descoberta em 2014 por Carla Garrido de Oliveira durante a elaboração da sua tese de doutoramento, dedicada à obra deste arquitecto.

“Esta casa, embora actualmente abandonada e vandalizada, é um exemplar de referência na obra de Raul Lino, tendo sido por este arquitecto destacada no livro Casas Portuguesas por si escrito. É de notar que existem poucas obras de Raul Lino na região Norte, sendo esta uma das poucas casas edificadas neste território e a única conhecida na região do Porto”, escrevem Alexandre Gamelas, Carlos Machado e Moura, Francisco Queiroz, José Costa Marques, José Pedro Tenreiro, Nuno Gomes Oliveira, Nuno Quental, Paulo Ferrero, Sérgio Braga da Cruz e Virgílio Marques.

Foto O desenho da moradia, incluído no livro Casas Portuguesas Raul Lino

Nesta mesma carta, os signatários protestam “veementemente” contra a possibilidade de demolição e solicitam a melhor atenção de Rui Moreira “para este projecto que, a não ser corrigido de modo a se preservar e recuperar a referida moradia, significará mais um forte rombo, da exclusiva responsabilidade do actual executivo camarário, no Património da cidade e de todos nós”, insistem.

O processo deu entrada já no ano passado nos serviços municipais. Prevê, como já referido, que o lote de quase 60 metros de comprimento situado perto da Avenida da Boavista, no gaveto da Rua Ciríaco Cardoso com a Rua Carlos Dubini (aberta já nos anos 50), seja dividido em seis, para construção de outras tantas moradias, com frente para esta segunda rua. O desenho revelado pelo Forum Cidadania mostra seis casas de estilo contemporâneo e não prevê a manutenção da preexistência.

Foto Proposta entregue no município, revelado pelo Forum Cidadania Porto DR

Na altura em que foi revelada que esta seria uma obra de Raul Lino várias vozes se levantaram a defender a classificação do imóvel, pelo menos a título municipal. O município não respondeu, então, às questões do PÚBLICO sobre a possibilidade de classificação, e esta quinta-feira voltou a não esclarecer se chegou a avaliar essa possibilidade. Certo é que a casa não está, efectivamente, protegida.

A autora da pesquisa que levou à localização desta casa, e que é investigadora da Faculdade de Arquitectura do Porto, remeteu para mais tarde uma posição sobre este processo urbanístico. Em 2014, quando trabalhava sobre os livros em que Raul Lino defendeu e documentou a sua posição estética sobre a arquitectura doméstica em Portugal, entre 1918 e 1933, Carla Garrido de Oliveira deparou com uma estampa do projecto de uma “casa num subúrbio do Porto”, datado de 1930. Na altura, como escreveu o PÚBLICO, Carla Oliveira pensou que poderia tratar-se de um projecto não realizado, mas, atendendo a que Raul Lino tinha escrito, no livro A Nossa Casa (1918), que “o seu propósito era divulgar projectos construídos”, decidiu partir para o terreno e pesquisar com, mais profundidade.

Moradia com poucos elementos decorativos

Entre a base de dados da Fundação Gulbenkian relativa à obra do arquitecto da Casa do Cipreste (Sintra) – onde se encontram “listados uma dezena de projectos para o Porto”, notava então –, e o arquivo da Câmara Municipal do Porto, a investigadora encontrou mais informação sobre o projecto, uma encomenda do médico João de Almeida, e que aparece assinado pelo arquitecto José dos Santos e não por Raul Lino. Através dos documentos, chegou à rua Ciríaco Cardoso, onde descobriu, já abandonada, a casa que, na sua intuição, será a única das obras de Lino na cidade que chegou aos nossos dias.

“Apesar da degradação evidente, a casa mostra ainda uma grande solidez construtiva”, realçava, então Carla Garrido de Oliveira, que mostrou ao PÚBLICO uma moradia “burguesa típica”, de três pisos e com uma área de 97 m2, que “não tem – se calhar, é por isso que passou despercebida até agora – aqueles aspectos superficiais, os clichés mais folclóricos normalmente associados à arquitectura de Raul Lino: o beiralinho, a faixa de azulejo e esses aspectos decorativos que depois se tornaram o modelo propagandeado pelo Estado Novo”, explicou.

Quando a descoberta foi revelada, Michel Toussaint, professor da Faculdade de Arquitectura na Universidade Técnica de Lisboa, considerou-a “uma boa notícia” com “com relevância para a história da arquitectura portuguesa”, e que ajudava a confirmar que o autor da Casa do Cipreste construiu em todo o país, incluindo “também nas ex-colónias”. O PÚBLICO tentou, sem sucesso, contactar o investigador que, nessa altura, defendia que, pelas suas características e pela sua raridade nesta cidade, este imóvel “deveria ter uma protecção patrimonial”.