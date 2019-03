Resultados da Farfetch impressionam mercado

As primeiras contas anuais após a entrada na bolsa de Nova Iorque da Farfetch, a plataforma de venda online de moda de luxo fundada pelo português José Neves, superaram as expectativas de quem acompanha a empresa em Wall Street. Para José Neves, os números de 2018 reflectem um ano que foi um autêntico "blockbuster"​.

Segundo as contas divulgadas nesta quinta-feira, após o fecho do mercado, a facturação bruta do ano ascendeu a 1407 milhões de dólares, batendo assim a fasquia dos mil milhões e ultrapassando em quase 55% a facturação bruta de 910 milhões de dólares de 2017.

Os 1407 milhões são o resultado consolidado, isto é, incluem as vendas através da plataforma (1392 milhões), bem como todas as restantes fontes de receita. Que em 2018 foram ainda mais diversificadas, com a aposta na Black & White Solutions a resultar no lançamento de seis novos sites para outras marcas (entre as quais duas da LVMH, a JW Anderson e Emilio Pucci). Mostra ainda que a empresa consegue rentabilizar de diversas formas a tecnologia desenvolvida sobretudo em Portugal.

As contas não reflectem ainda todo o custo com a aquisição da Stadium Goods, anunciada em meados de Dezembro, por 250 milhões de euros, mas mostram uma gestão que voltou a carregar no pedal do investimento. Numa base homóloga, as despesas com tecnologia mais do que duplicaram em 2018, ultrapassando os 68 milhões de dólares, contra 31,6 milhões em 2017.

Só no quarto trimestre de 2018, isto é, precisamente o período após a admissão na bolsa de Wall Street, estes custos subiram 49,5% face ao período homólogo, sobretudo pelo reforço da equipa por via da contratação e de maiores despesas com infra-estruturas tecnológicas para suportar o crescimento.

O crescimento da empresa foi também evidenciado pela subida dos custos gerais (administrativos, vendas e outros), mas em percentagem do lucro ajustado, esses custos pesam agora menos, denotando maior eficiência operacional.

Contas feitas, as receitas consolidadas (a parte da facturação bruta que fica na empresa) ascenderam a 602 milhões de dólares (contra 385 milhões no ano precedente), com o EBITDA (lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações, ou seja, uma medida da eficiência operacional da empresa) de -95 milhões de dólares. O resultado final foi negativo (aceitável numa empresa em expansão com níveis de investimento elevados), com o prejuízo a rondar os 155 milhões de dólares.

Melhor do que o esperado

Para o mercado, estes dados são ainda assim motivo de arregalar os olhos: o retorno por acção foi seis cêntimos superior ao esperado pelos analistas que acompanham a empresa.

Aliás, o custo das vendas, que subiu mas numa proporção menor ao aumento das vendas totais, sugere que a empresa está num caminho que agrada aos investidores que, esta semana, animaram (e muito) com as acções da Farfetch em Wall Street. A cotação tocou os 24,5 dólares por acção, uma forte valorização que teve momentos dignos de registo, como na véspera do anúncio do acordo comercial com os famosos armazéns londrinos Harrods. Acordo esse que depois sustentou uma subida da cotação durante praticamente toda a semana - e que fez de José Neves, de 44 anos, um multimilionário novamente.

Segundo o ranking da revista Forbes, a riqueza líquida do empresário tocou novamente nos 1000 milhões de dólares, o que já tinha acontecido quando a empresa entrou na bolsa nova-iorquina em Setembro de 2018. Neves detém 15% das acções, mas controla 77% dos direitos de voto. As acções valorizaram fortemente após a admissão na praça de Wall Street, mas foram caindo durante os meses seguintes, até inverterem a tendência nos últimos tempos.

Hoje, a Farfetch é uma empresa bem mais rica (o activo ronda os 1300 milhões de dólares), mas para isso contribuiu sobretudo o enorme ganho de liquidez, por causa do encaixe da dispersão de acções.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Por todos os indicadores, o ano de 2018 foi um blockbuster", comentou o empresário, cujas raízes estão no Norte do país, e que criou a empresa há dez anos. A equipa de gestão espera um crescimento da facturação de 40% em 2019. E acredita que vai continuar a conquistar quota de mercado, com a ajuda da parceria com o gigante chinês JD.com, com quem está a trabalhar o mercado da moda de luxo na China e cuja plataforma Toplife acaba de absorver. A JD.com tem 300 milhões de utilizadores e é o segundo maior operador de comércio electrónico da China.

A plataforma tinha, a 31 de Dezembro de 2018, 1,353 milhões de clientes activos, tendo processado 2,9 milhões de encomendas nesse ano. O valor médio de encomenda manteve-se praticamente inalterado: 618,6 dólares em 2018, face a 620 dólares em 2017.