Diretora-geral do FMI no Conselho de Estado para discutir "Brexit"

A directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, é a convidada especial da reunião do Conselho de Estado de sexta-feira, destinada a debater as repercussões mundiais do "Brexit".

O Conselho de Estado, no qual a diretora-geral do FMI participará, é presidido por Marcelo Rebelo de Sousa e constituído pelos titulares dos cargos de presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, presidente do Tribunal Constitucional, Provedor de Justiça, presidentes dos governos regionais e pelos antigos Presidentes da República.

O tema escolhido pelo presidente da República é o "Brexit" e, sobre o assunto, Lagarde, que está no seu segundo mandato à frente do FMI, afirmou este mês, que "nada será tão bom como é agora". "Estou certa de uma coisa, nada será tão bom como se não houvesse o "Brexit", disso tenho a certeza", afirmou .

"Quer acabe bem, se houver uma saída suave, como pressuposto por alguns, quer resulte numa saída abrupta a 29 de março, sem prorrogação, nada será tão bom como é agora", frisou.

Sobre Portugal, a directora-geral do FMI tem vindo a classificar de "impressionante" a recuperação da economia portuguesa ao longo dos últimos anos, destacando a capacidade de pagamento do empréstimo internacional contraído em 2011. "Portugal é um excelente exemplo de um país que se comprometeu a transformar a sua economia e agora está a colher os benefícios sob a forma de um crescimento renovado, queda do desemprego, acesso sustentado ao mercado", indicava depois uma nota da directora-geral do FMI sobre a reunião com os governantes portugueses.

Ainda assim, no final de Novembro, o FMI anunciou que esperava que a economia portuguesa continuasse a desacelerar, antecipando uma expansão de 2,2% em 2018 e de 1,8% em 2019.

Esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou, face à sua estimativa anterior, que a economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, menos 0,7 pontos percentuais do que o registado no ano anterior e abaixo da previsão do Governo, que esperava 2,3%.