Altice com "menos de um milhar" de saídas voluntárias

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, disse que o programa de saídas voluntárias Pessoa reuniu "cerca de dois milhares de candidaturas" e a empresa irá dar parecer favorável a "menos de um milhar".

Em 16 de Janeiro, a dona da Meo lançou o programa de saídas voluntárias Pessoa, dirigido aos trabalhadores com mais de 50 anos que pretendessem candidatar-se à pré-reforma ou suspensão do contrato de trabalho. O prazo de adesão terminou em 4 de Fevereiro. Em entrevista à Lusa, Alexandre Fonseca faz um balanço "bastante positivo", considerando que "terá sido quase unânime em termos das vantagens e a oportunidade deste programa", apontando que o mesmo "foi saudado pelas próprias estruturas representativas dos trabalhadores, pelos sindicatos" e pela Comissão de Trabalhadores, com quem a empresa falou "previamente".

Por isso, "desde o início a expectativa era grande porque o programa foi muito bem recebido", salientou, apontando que foram recebidos "cerca de dois milhares de candidaturas", em linha com o que estava previsto com a análise da dona da Meo.

O departamento de recursos humanos está a ultimar o processo e "quando estiverem concluídas vamos estar a falar no universo de um bocadinho menos de um milhar de pessoas que irão ter uma resposta favorável à sua candidatura", ou seja, que terão "luz verde" da empresa para passarem para uma situação de suspensão do contrato de trabalho ou pré-reforma.

"Infelizmente, não podemos aceitar todos os casos e mesmo alguns que são casos complexos e que reconhecemos que são complexos. Mas têm que se "priorizar" e temos que perceber que a companhia tem de continuar a trabalhar. Portanto, a análise desses casos excepcionais ainda está a decorrer", prosseguiu, salientando que tal deverá estar concluído dentro de "uma semana e pouco".

A Altice Portugal tem actualmente cerca de 8.500 colaboradores. A este programa puderam candidatar-se os trabalhadores da empresa, os que tinham tido dispensa de assiduidade (que estavam em casa e regressaram no início deste ano) e os que tinham sido transferidos para outras empresas, no âmbito da designação de transferência de estabelecimento.