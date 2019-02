UEFA pune "plano" de Sergio Ramos e aumenta suspensão ao central

Sergio Ramos, jogador do Real Madrid, foi castigado com dois jogos de suspensão, na Liga dos Campeões, depois de ter forçado um cartão amarelo no jogo frente ao Ajax.

O próprio central espanhol assumiu, após a partida, que forçou o cartão, com a UEFA a interpretar que o jogador tentou contornar os regulamentos e o espírito do jogo: o espanhol pretendia ficar fora da segunda mão dos oitavos-de-final, frente aos holandeses, podendo, dessa forma, ter "folha limpa" para enfrentar o que resta da prova, em caso de apuramento do Real Madrid.

Com este castigo, Ramos falhará a segunda mão frente ao Ajax (o Real venceu o primeiro jogo por 2-1, em Amesterdão), bem como a primeira mão da hipotética presença da equipa espanhola nos quartos-de-final.