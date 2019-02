Saúde mental dos futebolistas está a ser negligenciada, alerta o príncipe William

Para o príncipe William, os clubes de futebol não estão a dar a devida importância ao bem-estar mental dos seus jogadores, tratando-os apenas como “activos financeiros”. O duque de Cambridge, que também é presidente da federação inglesa de futebol (a FA, Football Association), deixou várias críticas aos clubes durante uma visita à Irlanda do Norte, onde fez uma paragem no Windsor Park, em Belfast — estádio do Linfield FC e palco dos jogos da final da taça, taça da liga e da selecção daquele país constituinte do Reino Unido.

“Alguns clubes não fazem nada pela saúde mental [dos jogadores]. Escolhem um jogador, faz um jogo e, se não for bom, vão buscar outro”, disse William, apelando a que a comunidade desportiva olhe os atletas de forma diferente.

O duque de Cambridge relembra que "muitos jogadores vêm de experiências e infâncias difíceis” e que o facto de muitos atletas serem tratados como indivíduos descartáveis pode potenciar “vários tipos de problemas” que já têm.

William falou ainda sobre as equipas que pretendem apostar na formação de jogadores, defendendo que a aposta deve beneficiar igualmente o clube e o atleta. “A resiliência tem de ser construída entre todos. Desde muito jovem, ninguém quer ser informado de que não é bom em alguma coisa, mas é claro que pode ser uma situação difícil de lidar quando se chega à escola e aos empregos”, disse, questionado depois: “Como é que as crianças aprendem a reerguerem-se? Quando perdem um jogo, ficam irritadas. Mas isso faz parte do desporto.”

Em Outubro de 2018, a Associação de Futebolistas Profissionais em Inglaterra divulgou que recebeu um número recorde de pedidos de ajuda relacionados com saúde mental. Em Agosto do mesmo ano, 312 jogadores já tinham pedido ajuda enquanto em 2017 contabilizaram-se 403 casos e 160 em 2016. O número vai continuar a aumentar, garantiu o mesmo organismo ao The Guardian.

Ainda em 205, a união mundial de jogadores FIFPro publicou um estudo, citado novamente pela CNN esta quinta-feira, onde concluiu que 38% dos jogadores no activo e 35% dos ex-jogadores têm sintomas relacionados com ansiedade e depressão.

Em Portugal, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) criou em Outubro de 2017 uma plataforma de apoio a futebolistas, sendo o ex-jogador do FC Porto, Bernardo Tengarrinha, o principal interlocutor, numa parceria com a Sociedade Portuguesa de Psicologia no Desporto e a Federação Portuguesa de Futebol. Na altura, as três entidades referiam que não queriam que os jogadores se remetam ao "silêncio e isolamento".