Rui Oliveira quinto em scratch nos Mundiais

O português Rui Oliveira classificou-se nesta quinta-feira em quinto lugar na prova de scratch dos Campeonatos do Mundo de ciclismo em pista, que estão a decorrer em Pruszków, Polónia.

O ciclista luso, de 22 anos, esteve perto de conquistar uma medalha nesta prova de 15km, já que atacou a sete voltas do final, para só ser ultrapassado nos últimos 100 metros, após o contra-ataque de alguns dos seus adversários.

O vencedor viria a ser o australiano Sam Welsford, que minutos antes já tinha brilhado ao integrar a sua selecção nacional que bateu o recorde do mundo na prova de perseguição por equipas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O holandês Roy Eefting ficou em segundo e o neozelandês Thomas Sexton em terceiro.

Rui Oliveira, já medalhado em europeus de pista, mas em eliminação, volta a correr no domingo, fazendo equipa com o seu irmão gémeo Ivo Oliveira para a prova de madison, onde a ambição é marcar bastantes pontos para a qualificação olímpica para Tóquio 2020.

Em termos de selecção portuguesa, Ivo Oliveira compete sexta-feira na perseguição individual e Maria Martins no omnium. Sábado é o dia do omnium masculino, com João Matias.