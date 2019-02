Pedro Figueiredo começa bem em Mascate

Pedro Figueiredo teve um arranque sólido na segunda edição do Oman Open, prova do European Tour que se joga entre hoje e domingo no Al Mouj Golf (Par 72), em Mascate, capital do Sultanato de Omã. Numa volta com 2 birdies e 1 bogey e o resto tudo pares, “Figgy” assinalou 71 pancadas para se colocar nos 30.ºs juntamente com mais 16 jogadores.

Ricardo Melo Gouveia, o outro português presente no torneio, chegou a estar com 2 abaixo do Par (birdies no 4 e no 8) até ao buraco 10, antes do primeiro bogey no 11. Depois, duplo bogey 7 no 16 e bogey 5 no 17 fizeram-no cair na tabela para os 98.ºs, entre 144 participantes.

O líder é o norte-americano Kurt Kitayama, com 66 (-6), seguido do escocês Scott Jamieson e do japonês Yusako Miyazato, ambos com 67.

O detentor do título, o holandês Joost Luiten, n.º 66 mundial, está nos 13.ºs com 69.

Veja mais em www.golftattoo.com