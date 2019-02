Fulham despede Claudio Ranieri

O Fulham, penúltimo classificado da Premier League, anunciou esta quinta-feira o despedimento de Claudio Ranieri, menos de quatro meses depois de ter contratado o treinador italiano. Com a saída do técnico que levou o Leicester ao título de campeão inglês, há três épocas, Scott Parker fica como treinador interino.

"Após a conversa que tivemos esta tarde, Claudio Ranieri aceitou a minha decisão de que uma mudança era necessária, no interesse de todos", explicou o dono do clube, Shahid Khan, através de um comunicado publicado na página oficial do clube. O líder dos londrinos classificou Ranieri como um "perfeito cavalheiro", mas afirmou que faltaram os resultados.

"O seu tempo no Fulham não produziu o resultado que antecipávamos e necessitávamos quando o contratámos em Novembro. Estamos seguros de que ele não é o único culpado pela situação em que estamos agora", acrescentou Khan.

Ranieri chegou ao Fulham para sustituir Slavisa Jokanovic, o técnico que promoveu à Premier League a equipa de Craven Cottage. O sérvio foi despedido após 12 jogos sem qualquer vitória. A chegada do treinador italiano não melhorou as coisas e o Fulham, que esta quarta-feira perdeu por 2-0 em Southampton, em embate da 28.ª jornada, segue em penúltimo, a 10 pontos da manutenção.