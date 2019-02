Presidente do Turismo dos Açores arguido por suspeita de desvio de verbas

O presidente da Associação de Turismo dos Açores, Francisco Coelho, foi constituído arguido por suspeitas de desvios de verbas, numa operação que a Polícia Judiciária desencadeou naquela região.

Em causa estão “fortes suspeitas da prática dos crimes de fraude para a obtenção de subsídio, peculato, falsificação de documentos e participação económica em negócio, em que é usada uma pessoa colectiva de utilidade pública, com responsabilidades na área da divulgação e promoção turística, que foi participada pela Região Autónoma dos Açores”, refere um comunicado da PJ divulgado esta quarta-feira.

Francisco Coelho e uma familiar sua que dirigia um departamento do Turismo dos Açores ter-se-ão aproveitado das funções que exerciam para, em conluio com outros suspeitos, terem “actuado ao longo de vários anos à margem das regras da contratação pública, com vantagens pessoais e para terceiros”. O presidente da Associação de Turismo dos Açores dirige também, desde Maio do ano passado, a Associação Nacional de Turismo.

No âmbito desta operação, que foi baptizada como Nomos, foram efectuadas cerca de 20 buscas no concelho de Ponta Delgada a empresas, residências e viaturas, incluindo na companhia aérea Sata. Estas diligências "permitiram a apreensão de abundantes elementos com interesse probatório, entre os quais documentação contabilística, facturas, contratos, pagamentos, relatórios de execução de projectos, dados informáticos e correio electrónico", descreve a mesma nota de imprensa. O caso tem neste momento cinco arguidos.

O Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada da Judiciária está a trabalhar neste inquérito em estreita colaboração com o Organismo Europeu de Luta Antifraude, bem como de elementos de Unidades de Perícia Financeira e Contabilística e de Perícia Informática Forense da PJ.

As investigações do Ministério Público, sabe o PÚBLICO, começaram no inicio de 2018, com as primeiras notícias sobre o caso a serem divulgadas pela imprensa regional no final do Verão. Na altura, o presidente do governo açoriano, Vasco Cordeiro, pediu um “esclarecimento total” em relação às suspeitas de corrupção na Associação de Turismo dos Açores (ATA). “[O governo] deseja que se esclareça tudo o mais rapidamente possível, de forma total e completa”, disse o governante aos jornalistas em Outubro do ano passado.

“Continuamos, naturalmente, a acompanhar essa situação de forma muito próxima. O que é essencial é que tudo se esclareça de forma total e cabal e é nisso, também, que o Governo está empenhado”, insistiu o chefe do executivo açoriano, explicando que estava a decorrer uma auditoria à Associação de Turismo dos Açores. Esta terça-feira, depois de serem conhecidas mais notícias sobre as investigações, Cordeiro voltou a manifestar o desejo que tudo seja rapidamente esclarecido.

O governo açoriano fez parte da estrutura accionista da associação até Dezembro passado. A decisão de sair, anunciada a 26 de Fevereiro, foi justificada com a restruturação do sector público regional, que ditou igualmente a privatização da SATA. As buscas conduzidas pela Polícia Judiciaria estão concentradas em São Miguel e ficarão, concluídas esta quarta-feira, disse ao PÚBLICO fonte policial.