Quarenta e Cinco Graus com Isabel Moreira: direitos sociais, feminismo, racismo, regulação económica

Neste episódio do podcast Quarenta e Cinco Graus, o economista José Maria Pimentel conversa com Isabel Moreira sobre direitos sociais, feminismo, racismo e regulação económica, na conclusão da série de episódios sobre orientações políticas.

Nesta conversa, fala-se sobre temas da esfera dos direitos sociais, sobre liberdades individuais, em particular sobre projectos-lei a que Isabel Moreira esteve ligada, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a co-adopção. Há ainda tempo para temas quentes e ainda com muito por fazer, como a liberdade de expressão, o racismo e a desigualdade de género — o feminismo acabou por dominar a conversa. Por fim, fala-se ainda sobre políticas económicas.

Nota do autor: a conversa foi gravada antes da polémica dos acontecimentos no bairro da Jamaica.