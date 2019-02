Militar da GNR suspeito de abuso sexual de mulher detida

Um militar da Guarda Nacional Republicana foi detido na terça-feira por suspeita de ter abusado sexualmente de uma pessoa detida, uma mulher de 45 anos, informou a GNR em comunicado. O mandado de detenção “fora de flagrante delito” foi emitido pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária da Guarda.

O crime terá ocorrido no domingo, 24 de Fevereiro, um dia depois de a mulher ter sido levada para o Posto Territorial de Celorico da Beira, onde permaneceria detida. No dia seguinte, “a detida formalizou uma queixa-crime nas instalações da PJ por, alegadamente, ter sido vítima de abusos sexuais praticados por um militar da GNR no referido posto”, lê-se no comunicado.

O militar foi entretanto presente ao Tribunal Judicial da Guarda, tendo sido aplicada a medida de coacção de termo de identidade e residência. A GNR refere que foi também instaurado um procedimento disciplinar e o militar foi “preventivamente transferido para outra subunidade do Comando Territorial da Guarda”.

Em Setembro, o PÚBLICO noticiava que em 2017 chegaram à Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI) 267 queixas de ofensas à integridade física por parte das forças de segurança, grande parte delas relacionadas com agressões físicas. Foram instaurados 16 processos disciplinares a elementos da GNR e da PSP e, dos casos concluídos, aplicaram-se seis penas disciplinares; 20 dos casos foram arquivados. O PÚBLICO fez também uma lista dos casos mediáticos recentes em que políticas responderam por agressões.