PSD e CDS admitem mudar regras sobre inamovibilidade do governador do Banco de Portugal

PS, PSD e CDS vão chumbar nesta quarta-feira à tarde o projecto de resolução do Bloco de Esquerda que recomenda ao Governo que exonere o governador do Banco de Portugal, mas os dois partidos à direita admitem que a curto prazo se deveria mudar a forma de nomeação do regulador e também o regime para a sua substituição.

Os três partidos alegam que o Executivo não tem poderes para exonerar Carlos Costa e que estão a começar os trabalhos da nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos que irá apurar as responsabilidades também do então administrador do banco público e actual governador.

A questão da mudança de regime de nomeação para o regulador bancário foi levantada durante a discussão do projecto de resolução na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) pelo deputado do CDS João Almeida que argumentou que a "inamovibilidade não é compatível com a democracia". O deputado defendeu que em alternativa a nomeação do governador do Banco de Portugal devia ter uma natureza tripartida, entre o Governo (que proporia), a Assembleia da República (que deveria fazer uma audição prévia à votação, como acontece, por exemplo, com os juízes do Tribunal Constitucional), e o Presidente da República (que nomearia). "Se a solução fosse esta, seria mais fácil resolver os problemas com este tipo de cargos", vincou João Almeida.

O deputado centrista colocou também o ónus no próprio Carlos Costa, de quem o CDS faz uma "apreciação negativa sobre o seu trabalho", acrescentando que "seria ainda mais fácil se os implicados fizessem uma auto-análise [do seu comportamento] e tirassem conclusão", acreditando que se o governador o fizesse "já teria resolvido esta situação" pedindo a sua demissão.