Governo autoriza 1,3 milhões de euros para balcão virtual do Portugal 2020

O desenvolvimento do Balcão 2020, um balcão virtual de apresentação de candidaturas do programa de apoios comunitários Portugal 2020, vai contar com 1,3 milhões de investimento até 2022. A portaria do Governo foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.

A portaria autoriza a Agência para o Desenvolvimento e Coesão a assumir encargos até 1,3 milhões de euros para a contratação de serviços que desenvolvam, implementem e mantenham o Balcão 2020, mas "na condição de ter financiamento europeu com candidatura aprovada e sujeito a financiamento máximo nacional de 319.800 euros".

O Balcão 2020 é como um portal na internet, destinado ao público em geral, onde se pode consultar da informação sobre o Portugal 2020, o Quadro de Programação dos Fundos Estruturais para o Período de Programação 2014-2020.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Naquele balcão virtual é ainda possível o registo do beneficiário e o acesso a um conjunto de serviços de suporte aos processos de candidaturas e ciclo de vida das operações.

No diploma, hoje publicado em Diário da República, o Governo enaltece o objectivo de manter e reforçar a centralização num ponto de acesso de toda a informação relevante para os beneficiários de operações integradas no Portugal 2020, independentemente da sua natureza, região de origem ou programa operacional em que se enquadra.