BE, PCP e PEV aplaudem recomendação para fim dos vistos gold, PSD admite aperto da fiscalização

Bloco, PCP e PEV aplaudem a recomendação da comissão especial do Parlamento Europeu para que os Estados-membros acabem com os vistos gold e garantem que vão continuar a defender o fim deste regime em Portugal. Já o PSD e o CDS preferem realçar as vantagens económicas e financeiras (4500 milhões de euros) que o país recebeu desde a criação destas autorizações especiais de residência, mas enquanto o primeiro admite que se possa "apertar a malha" na fiscalização aos beneficiários e determinar a exacta origem do financiamento, os centristas não querem qualquer alteração.

O relatório da comissão do Parlamento Europeu sobre os crimes financeiros e a elisão e evasão fiscais afirma que os potenciais benefícios económicos dos vistos gold "não compensam os riscos graves de segurança, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal" que lhes estão associados.

Em Outubro do ano passado até entrou em vigor um novo regime que alargou as condições para a autorização de residência permanente para os titulares dos vistos dourados, excepcionando-os da exigência de estadia mínima de dois meses por ano em Portugal.

Já em Janeiro, foi aprovada a proposta do PAN para a criação dos chamados vistos green, que conferem autorização de residência para titulares de actividades de investimento em projectos ecológicos, por um período de cinco anos, com um investimento em montante igual ou superior a 500.000 euros. O diploma, aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS e PAN e abstenção do CDS, está actualmente na Comissão de Assuntos Constitucionais. No mesmo dia foi chumbada a proposta do Bloco para a abolição dos vistos gold.