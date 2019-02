O ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, admitiu o regresso da Empordef à actividade, afirmou esta quarta-feira na comissão parlamentar de Defesa o presidente da holding que gere as participações do Estado nas indústrias de Defesa. João Pedro Martins estimou um prazo até oito semanas para a extinção da empresa.

“Azeredo Lopes admitia que o regresso da empresa à actividade estava a ser considerado”, disse o economista. Contudo, em recente entrevista ao PÚBLICO, o actual ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, foi claro ao confirmar que o processo de liquidação da Empordef está em curso. No entanto, o titular da Defesa não pôs de lado o interesse do Estado no sector industrial da Defesa, considerando que “as circunstâncias de hoje, 2019, são bem diferentes das de 2015, para além de haver um Governo com uma orientação diferente e uma filosofia de fundo diferente sobre a relação do sector privado com o Estado.”

Foto João Pedro Martins, presidente da Empordef, foi ouvido na comissão de Defesa Nuno Ferreira Santos

A este propósito, o ministro anunciou estar a ser montada no seu gabinete uma equipa com representantes dos três ramos das Forças Armadas e da orgânica do seu Ministério com o sector privado e outras entidades do Estado, como os ministérios da Economia e Ciência. O objectivo, referiu, é a participação nos projectos de Cooperação Estruturada de Defesa. Sem se referir, concretamente, a estes planos, o presidente da Empordef, que foi assessor económico no gabinete de Azeredo e por este nomeado liquidatário da holding em Setembro de 2017, confirmou “que o ministro da Defesa Nacional [actual] está muito empenhado e creio que vai apresentar projectos”.

Em teoria, o economista já revelara existirem possibilidades, desde a reestruturação do grupo à passagem das acções de sociedades âncora para uma sociedade gestora de participações sociais. Pois há um conjunto de empresas da Empordef que no processo de liquidação não são dissolvidas ou liquidadas e continuam em actividade.

O que levou à audição do economista João Pedro Martins, a pedido do Bloco de Esquerda, foi uma sua declaração sobre as condições que levaram à resolução do Conselho de Ministros de 2014 de liquidação da Empordef, subscrita pelo então vice-primeiro-ministro, Paulo Portas. Entre as quais a que estabelece que as sociedades com capitais próprios negativos em três anos consecutivos deviam ser extintas. “O que verifiquei”, reiterou aos deputados, “é que nos exercícios de 2010 a 2014, a sociedade apresenta nas suas contas auditadas capitais próprios sempre acima dos 100 milhões de euros.”

João Pedro Martins

O administrador afirmou que a Empordef tem activos superiores ao passivo – 244 milhões de euros face a 220 milhões -, um capital próprio de 24 milhões de euros, e que prescindiu das subvenções do Estado desde o último triénio de 2017. Deste modo, houve uma poupança de 15,5 milhões de euros no ano passado. Aliás, destacou, a holding gera valor para o sector público e se fechasse hoje teria 13 milhões de euros a entrar nos cofres públicos.

“Houve uma vontade política, no seguimento do memorando da troika, não fazia sentido ter uma empresa pública a gerir participações públicas”, argumentou o deputado Leonel Costa, do PSD. João Rebelo, do CDS, também admite ter presidido ao fim da holding uma decisão política, mas classificou “como positivo o Estado manter posições” no sector.

Entre as participadas, João Pedro Martins referiu a presença estratégica de 35% nas OGMA, “com perspectiva do Estado receber dividendos superiores”, na Edisoft, de engenharia de sistemas, na EID na área tecnológica e na Naval Rocha, com problemas na concessão de docas novas em Alcântara. Estratégico é, obviamente, o Arsenal do Alfeite. “As outras [empresas] nunca deveriam ter entrado na esfera da Empordef”, garantiu.

João Pedro Martins

Sobre os Estaleiros Navais de Viana do Castelo revelou a entrada nos cofres da Empordef de 5,7 milhões de euros resultantes da venda das 15,7800 toneladas de aço, ter chegado a acordos com a PDVSA, Petróleos da Venezuela, com os fornecedores, com os trabalhadores e com Bruxelas. Fez um reparo, “alguém mandou duplicar o aval das ajudas do Estado, o que corrigi”, e deixou uma certeza: “Os estaleiros de Viana do Castelo foram alvo de corrupção e vou-me ficar por aqui”. E concluiu: “Há questões que estão a ser acompanhadas noutra esfera, a criminal”.