TOMARA: uma maravilha ao colo

Como a curadoria (de sentido pleno: seleção e compromisso educacional) desta galeria é efetuada a partir dos vídeos que as pessoas adicionam ao longo da semana em VIDEOCLIPE.PT, por vezes somos levados a abordar o paralelismo concetual entre alguns, para assim melhor clarificar o processo criativo deste género artístico com vertente comercial. Neste caso, sobre como projetar a imagem de um artista musical (a performance ou a vocalização) construindo também um universo visual que dê asas à imaginação, tanto para adesão à sua música quanto para dar eloquência visual à letra.

Assim, no de IVY (projeto a solo da vocalista dos Grandfather’s House), o seu rosto monocromático é trabalhado com ligeiros efeitos visuais de animação 3D, o que não deixa de captar a atenção e intrigar o espetador, mas prolongando talvez demasiado o plano quase estanque, sem algum do sentido de sedução que a música contém, apesar de um bom epílogo. Enquanto o que aqui destacamos de TOMARA, do tema título do álbum Favorite Ghost, a estreia a solo de Filipe C. Monteiro (colaborador e/ou co-produtor de Márcia, Rita Redshoes, entre outros), a sua figura monocromática ganha rosto e corpo inteiro múltiplo, perante uma paisagem animada de colagens diversas em cores e formas até ao patamar de uma exuberante fantasia. O que além de captar a atenção do espetador o seduz pelo sentido de encantamento e de fantasmagoria. Fazendo lembrar uma outra maravilha animada cá destacada (faltando imenso a uma animação que chegou esta semana para os Defrosted Pork Chops).

É certo que são músicos, músicas e letras diferentes, assim como os primeiros videoclipes do Filipe também eram bem mais simplistas na forma de representar a sua figura. No entanto, além de este agora possuir aquele aparato lúdico que tende a ativar boas difusões digitais (partilha), é também aquele que melhor traduz visualmente a sua folk intimista e reflexiva que, apesar de melancólica e delicada, está também carregada de luminosidade e enlevo. Como aquela intimidade de embalar uma maravilha ao colo. Tal como a sua vocalização frágil, terna, afetiva, mas graciosa. Aos incautos que ainda não conhecem ou não ouviram todo o seu álbum, saibam aqui também quem é o autor deste vídeo e de quem ele é “maridão”.

Texto escrito segundo o novo Acordo Ortográfico, a pedido do autor.