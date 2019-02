Sete viajantes, seis meses, dez países: um concurso português aberto ao mundo

Procuram alguém com muitos carimbos no passaporte. Ou quem (ainda) não tenha sequer passaporte. Querem uma pessoa aventureira; uma que apoie causas sociais; outra boa comunicadora, mais alguém que saiba contar histórias em vídeo e fotografia, outra que goste de as escrever. Todos terão de ter entre 18 e 35 euros. Juntos, vão formar o grupo de sete que vai viajar pela Costa Rica, Peru, África do Sul, Ilha Reunião, Butão, Myanmar, Indonésia, Irlanda e Portugal, com todas as despesas asseguradas e mais 1500 euros por mês no bolso, durante Fevereiro a Julho de 2020 (sendo que para participar é obrigatório pagar uma taxa de inscrição de 17 euros).

Como? "É mesmo verdade", garante ao P3 Guilherme Melo Ribeiro, co-fundador da YourBestLife, a startup portuguesa que está a arquitectar o concurso há dois anos. Afirmam-se como uma "empresa de formação" e querem promover um programa de "viagens humanas" que seja como um "curso de seis meses dos tempos modernos". Assente, dizem, em "três pilares": integração e diversão; trabalho e workshops e, por fim, voluntariado em organizações não governamentais parceiras. O objectivo é alterar "o paradigma" na forma como se viaja e "democratizar o mundo das viagens, que tantas vezes é comunicado como um sonho inalcançável".

Este é "só o primeiro concurso" que lançam. O processo de candidatura exige o pagamento de uma taxa de 19 dólares (quase 17 euros), sendo que 2,5 dólares serão doados a organizações parceiras. Este valor permite o acesso "à comunidade YourBestLife"; a "descontos exclusivos em câmaras, viagens e cursos online" a todos os inscritos e à área privada onde é possível completar o resto da candidatura, que começa com um teste de personalidade e acaba numa entrevista através de videochamada. O processo de selecção fica a cargo de uma conhecida empresa de recrutamento portuguesa e os sete vencedores são anunciados em Dezembro de 2019.