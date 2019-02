Pelo menos 20 mortos após colisão seguida de incêndio numa estação de comboios no Cairo

Um incêndio numa estação ferroviária no Cairo, capital do Egipto, resultante de uma colisão de um comboio com uma plataforma provocou esta quarta-feira pelo menos 20 mortos e mais de 40 feridos, noticia a BBC.

No local estão dezenas de ambulâncias e veículos de combate às chamas.

Nas redes sociais estão a ser partilhas imagens do incêndio a consumir a estação, enquanto algumas pessoas tentam controlar as chamas.

"Toda a gente começou a correr, mas muitas pessoas morreram quando a locomotiva explodiu", contou uma testemunha à agência Reuters.