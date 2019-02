Gaia quer "política de tolerância zero" à violência na formação desportiva

A Câmara Municipal de Gaia vai elaborar um regulamento municipal de combate à violência na formação desportiva. “É inaceitável que, semana após semana, aconteçam distúrbios em jogos de crianças e jovens”, lamenta o autarca Eduardo Vítor Rodrigues, num comunicado enviado à imprensa, esta quarta-feira, onde anuncia também a suspensão dos apoios municipais aos dois clubes envolvidos no último episódio de violência na cidade. O município garante, assim, “uma política de tolerância zero ao fenómeno da violência”.

Os incidentes ocorridos durante o jogo para o Campeonato Distrital de Júniores B, 2ª Divisão, entre o Águias Sport Clube e o Clube de Futebol de São Félix da Marinha, no passado sábado, 23 de Fevereiro, parecem ter sido a gota de água após uma série de episódios de violência. A autarquia conta que, no final da partida, jogadores, técnicos, dirigentes e elementos não identificados “envolveram-se em grandes distúrbios com múltiplas agressões físicas”, o que obrigou a intervenção policial. Houve, inclusive, quem necessitasse de tratamento hospitalar.

“A Câmara não pode, de modo algum, tolerar estes distúrbios ocorridos sobretudo nos equipamentos desportivos municipais, maioritariamente cedido de forma gratuita aos clubes”, afirma Eduardo Vítor Rodrigues, realçando que "os recintos desportivos públicos não são ringues de boxe". A autarquia instaurou, por isso, um inquérito para avaliar os relatórios das autoridades policiais e da Associação de Futebol do Porto, suspendendo a utilização gratuita dos espaços municipais pelos Juniores B, 2ª Divisão até à conclusão do mesmo. “A Câmara”, acrescenta o autarca, “levará até às últimas consequências todas as acções que levem ao fim desta situação”.

A “política de tolerância zero” à violência na formação desportiva vai além da criação do regulamento municipal. Sob o lema “Educar para o desporto”, no próximo fim-de-semana, 2 e 3 de Março, serão promovidas algumas acções pedagógicas em todos espaços municipais desportivos de Gaia, dirigidas a todos os intervenientes. Dicas para os desportistas e pais sobre como agir perante incidentes de violência serão distribuídas em flyers onde as palavras 'respeito' e 'fair play' são quem mais ordena.

