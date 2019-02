Restaurant Week volta a servir menus a 20 euros nos "melhores restaurantes" do país

É dito o "maior evento gastronómico de Portugal" e regressa para nova edição, em ambiente pré-primaveril, em Março. A Restaurant Week, que começou por versões locais nas duas principais cidades, tem também edições alargadas a todo o país desde 2013 e, desta feita, o seu mapa inclui 17 cidades e vilas, entre as quais Lisboa, Porto, Sintra, Cascais, Évora, Beja, Faro, Aveiro, Leiria, Guarda ou Funchal.

A receita é sempre a mesma: menus especiais (entrada, prato, sobremesa), criados pelos chefs de alguns dos "melhores restaurantes" de Portugal, por 20 euros em grande parte deles, ou por 40 euros em algumas casas de topo (na lista, para já, surgia o Eleven (por Joachim Koerper) ou o Largo do Paço por Tiago Bonito, dois exemplos Michelin). Também presente continua o detalhe solidário, já que um euro dos 20 reverte sempre para uma "instituição de responsabilidade social" - desta vez, para a Fundação Osório de Castro e Crescer Ser.

Organizada pelo site de reservas TheFork (há já cinco edições), conta com mais de uma centena de restaurantes aderentes, destacando-se a lista de Grandes Chefs - que ainda não estava actualizada para todo o país.

Além dos Michelin referidos, integrarão esta semana de onze dias em Lisboa o Atlântico (pelos chefs Justa Nobre e Miguel Laffan), Akla (Eddy Melo), Adlib (Daniel Schlaipfer) e Bica do Sapato (Henrique Mouro), além de casas como o Pap'Açorda, Bastardo, Café Luso ou Insólito; perto, em Sintra, o Mercatto do Penha Longa ou o restaurante do histórico hotel Lawrence's.

No Porto, a escolha vai do Palatium ao Portucale, passando pel' O Comercial do Palácio da Bolsa, Terra Nova ou LSD e Torreão ou, já em Gaia, o Mário Luso ou o Blini.

A iniciativa, que quer "dinamizar" os restaurantes enquanto vai "promovendo o turismo gastronómico interno", está, inicialmente, aberta ao clientes do patrocinador (o banco Millenium BCP), que têm direito a uma semana exclusiva pré-festival, de 28 de Fevereiro a 6 de Março.

Informações Restaurant Week: site oficial Entre os participantes, encontram-se: GRANDE LISBOA

Eleven - Selecção Chefs (40€), O Ato, O Nobre (Campo Pequeno), À Justa, Aura, Mensagem, Audrey's, Volver de Carne y Alma, Kais, Suba, Akla, Azul e Branco, RIB Beef & Wine, Pimenta Rosa, People, Pap'Açorda, Lagar do Cais, Zambeze, Mesón Andaluz, Bastardo, Erva, The Insólito, Café Luso, Penha Longa Mercatto (Sintra), Lawrence's Hotel (Sintra), Casa Galega (Paço de Arcos), Arola (Sintra), Panorama Guincho, Atlântico (Estoril) GRANDE PORTO

Casa da Música, A Escola by The Artist. Palatium Porto, The Blini, Mário Luso (Gaia), éLeBê, soMos, Almeja, Palco (hotel PortoBay), Portucale, Torreão, Costume Bistrô, O Comercial (Palácio da Bolsa), Cocorico Restaurante, Terra Nova, LSD, The Blini (Gaia), The George (Gaia), Escondidinho, Coma, Astória, Gull, 33 Alameda, 1858 bbGourmet, In Diferente, Casa Branca (Gaia), O Muro, BH Foz AMARANTE

Largo do Paço, Canto Redondo COIMBRA

Casas do Bragal (Tamonte), Pedro & Inês (Quinta das Lágrimas) PENICHE

Tribeca (Serra d’el rei), Emprata (Marriott Praia d'el rey) FUNCHAL

Tipografia, Goya, Mula, Mozart, Design Centre Nini Andrade da Silva FARO

Dlounge (Almancil), Pepper's (Vilamoura), Fusion (Quarteira), Vista (Albufeira)