Nas "melhores praias do mundo", o Brasil é rei. Mas Portugal tem uma praia no top

O Brasil tem a fama e continua a ter o proveito: no top das "melhores praias do mundo", decidido pelas opiniões dos utilizadores do TripAdvisor, megaportal turístico global, a Baía do Sancho, paraíso natural de águas translúcidas no santuário natural que é o arquipélago Fernando de Noronha, voltou a conquistar o primeiro lugar. Uma posição a que se habituou ao longo de várias edições anuais deste ranking mas que tinha perdido em 2018 para Grace Bay, em Turcos e Caicos. Na lista de ouro há ainda espaço para Prainhas do Pontal do Atalaia (12.º), no Arraial do Cabo, no estado do Rio.

O top 25 inclui "paraísos" das Caraíbas a Espanha (a melhor da Europa é La Concha de San Sebastián), passando pela Florida ou Havai, Itália ou Grécia, da Costa Rica à Austrália e Tailândia, inclui, claro, as Seychelles mas também Portugal e Cabo Verde.

No top mundial, Portugal consegue apenas uma presença, em 11.º lugar, graças à algarvia praia da Falésia, nos Olhos de Água, Albufeira: "a praia mais deslumbrante de Portugal" é o comentário de uma utilizadora (AliyaLFC786), escolhido para ilustrar o destaque à praia.

Foto 11.ª Praia da Falésia, Albufeira (n.º 3 no top Europa)

Nos tops continentais, Portugal consegue três praias entre as melhores da Europa. Logo atrás da Concha de San Sebastián, vem a italiana Praia dos Coelhos de Lampedusa (Sicília), seguida pela praia da Falésia. Pelo top 25, encontram-se ainda a Praia da Rocha de Portimão e a Praia do Camilo de Lagos, respectivamente, nos 17.º e 25º lugares.

Foto La Concha de San Sebastián

Reduzindo a lista só a Portugal, além destas, entram no top 10 a praia da Ursa de Sintra, a Marinha (Caramujeira, Lagoa), Nazaré, Amoreira (Aljezur), Ribeira do Cavalo (Sesimbra), Guincho, Praia dos Três Irmãos (Alvor).

Já por Cabo Verde, a grande vitória é para a Santa Mónica da Boavista, que fecha a lista das 25 melhores praias do mundo, mais um sinal da projecção turística do país a nível global. É um dos longos areais desta ilha, que tem conhecido nos últimos anos um desenvolvimento acelerado a nível de Turismo. "Gloriosa", diz um turista comentador sobre a praia considerada também a segunda melhor de África, ensanduichada entre duas jóias das Seychelles (Lazio em primeiro, Source d'Argent em terceiro). Cabo Verde consegue ainda mais duas presenças neste ranking africano salpicado de Seychelles por todo o lado: Santa Maria da ilha do Sal (7.º) e Praia de Chaves da Boavista (11.º).

Foto Santa Mónica da Boavista, Cabo Verde Enric Vives-Rubio

Dito o maior "site de viagens do mundo", o TripAdvisor, segundo dados do próprio, colige já mais 730 milhões de críticas e opiniões que abrangem cerca de 8 milhões de locais, alojamentos, experiências ou restaurantes por todo o planeta.

