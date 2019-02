Portugal mantém situação de “desequilíbrio económico”, diz Bruxelas

O elevado nível de endividamento público e privado, o peso do crédito malparado no sistema financeiro e a baixa produtividade registada na economia levaram a Comissão Europeia a, apesar de assinalar a existência de melhorias, a colocar novamente Portugal no grupo de países com desequilíbrios macroeconómicos.

Como previsto no chamado Pacote de Inverno do Semestre Europeu, Bruxelas publicou esta quarta-feira os resultados da análise aprofundada que realizou aos 13 países da União Europeia que em Outubro já tinham sido assinalados como aqueles onde poderiam existir mais fragilidades. Em todos esses três países foi detectada a existência de desequilíbrios.

Portugal, tal como já tinha acontecido no ano passado, ficou no grupo de dez países em que se considerou existirem “desequilíbrios económicos”, em conjunto com a Bulgária, Alemanha, Espanha, França, Croácia, Irlanda, Holanda, Roménia e Suécia.

Em três outros países – Chipre, Grécia e Itália - a situação foi considerada mais grave, assinalando-se a existência de “desequilíbrios excessivos”.

Tal como acontece na vertente orçamental, as regras europeias prevêem a existência de mecanismos de fiscalização aos países com desequilíbrios macroeconómicos, pedindo aos governos para adoptarem medidas que deverão ficar explicitadas nos Programas de Estabilidade e nos Planos Nacionais de Reformas que serão apresentados por cada país em Abril. As exigências são maiores para os países com “desequilíbrios excessivos”.

Em 2017, Portugal tinha sido colocado entre os países com “desequilíbrios excessivos”, tendo melhorado em 2018 para uma situação de apenas “desequilíbrios económicos”, patamar que agora manteve.

Na sua análise a Portugal, a Comissão Europeia escreve que “o elevado nível de endividamento externo líquido, as dívidas privada e pública e o elevado peso do crédito mal parado constituem vulnerabilidades num contexto de baixa produtividade”. Estes já tinham, no ano passado, sido os factores por trás da inclusão de Portugal no grupo de países com desequilíbrios económicos.

Bruxelas dá conta da existência de progressos positivos em várias destas questões. Assinala que a balança corrente do país com o exterior está agora “equilibrada”, que os níveis de dívida privada “continuam a cair”, que a dívida pública “começou a diminuir a partir de 2017” e que “os riscos no sector bancário diminuíram”, por causa das recapitalizações feitas e por ter havido medidas para limitar o nível do crédito mal parado.

No entanto, em relação a todas estes problemas, a Comissão defende que são necessários ainda mais progressos. Por exemplo, o relatório defende que “uma contínua posição [face ao exterior] prudente e a manutenção de ganhos de competitividade são necessários para assegurar o ajustamento do endividamento externo líquido para níveis prudentes”. E no que diz respeito ao crédito mal parado, assinala que o seu nível continua a ser “comparativamente elevado”.