Jerónimo Martins lucra 401 milhões de euros em 2018

O lucro da Jerónimo Martins subiu 4,1% no ano passado, face a 2017, para 401 milhões de euros, com as vendas do grupo a avançarem 6,5%, divulgou hoje a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

As vendas do grupo subiram 6,5%, no período em análise, para 17.337 milhões de euros, com um aumento das vendas LFL ['like-for-like', ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise, sem contabilizar aberturas ou encerramentos] de 3,1%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins refere que o resultado líquido de 401 milhões de euros reflecte "um desempenho operacional muito positivo" do grupo que está presente em Portugal, Polónia e Colômbia.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 4,1% para 960 milhões de euros.

O grupo anunciou igualmente que o conselho de administração da Jerónimo Martins, liderado por Pedro Soares dos Santos, vai propor a distribuição de 204,2 milhões de euros, um dividendo bruto por acção de 0,325 euros, anunciou hoje a empresa.

"Em linha com a política de dividendos em vigor, o conselho de administração irá propor na assembleia-geral anual de accionistas a distribuição de 204,2 milhões de euros em dividendos", refere a dona do Pingo Doce, no comunicado dos resultados relativos a 2018.

"Esta proposta corresponde a um dividendo bruto de 0,325 euros por acção (excluindo as 859.000 acções próprias em carteira) e representa um 'payout' de cerca de 50% dos resultados consolidados ordinários", prossegue o grupo que tem presença em Portugal (Pingo Doce e Recheio), Polónia (Biedronka e Hebe) e Colômbia (Ara)

"A proposta de distribuição de dividendos deixa ao grupo total flexibilidade para acelerar os seus planos de expansão e aproveitar qualquer potencial oportunidade de crescimento não orgânica, mantendo em simultâneo um nível reduzido de dívida líquida", acrescenta.