Efanor propõe três mulheres para a administração da Sonae

A Efanor Investimentos, que reúne as participações da família Azevedo, que é o maior accionista da Sonae SGPS, anunciou esta quarta-feira a lista de membros a integrar o conselho de administração (CA), a propor na assembleia-geral anual e eleitoral de 2019. A lista inclui três mulheres, em 10 administradores, o que é uma novidade na história do grupo, e uma delas, Cláudia Azevedo, será a futura presidente da comissão executiva (CEO).

O anúncio de Cláudia Azevedo como futura CEO da Sonae SGPS, que é proprietária do PÚBLICO, já tinha sido feito em Julho de 2018, e foi justificada com o facto de se adequar “de modo particular ao perfil mais recentemente assumido pelo grupo”, uma vertente mais tecnológica, a que já esteve ligada nos últimos anos. Também nesta vertente se compreende a entrada de Fuencisla Clemares, directora geral da Google para Portugal e Espanha.

A terceira administradora proposta é Margaret Lorraine Trainer, que já prestou serviços de consultoria à Sonae.

A lista divulgada inclui apenas a lista de membros do CA, que depois elegerá a comissão executiva, mas já se sabe que um dos administradores, Paulo Azevedo, até agora chairman e co-CEO da Sonae, passará a administrador não-executivo e mantendo-se como chairman. Ângelo Paupério, até agora co-CEO, e Carlos Moreira da Silva, vice-presidente da Sonae Indústria, integram a lista, mas sem funções executivas.

A lista proposta, que é alargada de oito para 10 membros, inclui ainda José Manuel Neves Adelino, Marcelo Faria de Lima, Philippe Cyriel Elodie Haspeslagh e João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores.

Em preparação para a nova liderança da Sonae, também já foi anunciado que Paulo Azevedo sai da administração da Sonae MC (distribuição), cargo que será ocupado pela irmã, Cláudia Azevedo.

Paulo Azevedo chegou a presidente da comissão executiva da Sonae SGPS em 2007, sucedendo a Belmiro de Azevedo, cargo que acumulou como de chairman.