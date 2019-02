Sporting antecipa receitas para saldar compromissos de curto prazo

O Sporting assumiu em comunicado enviado nesta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que está numa situação financeira muito delicada e que para fazer face aos seus compromissos a breve prazo não tem outro remédio que não seja antecipar receitas. A Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Sporting revela que necessita de 65 milhões de euros nos próximos 12 meses, sendo que destes, 41 são necessários já até Junho.

No prospecto enviado à CMVM, os “leões” antecipam que "a insuficiência de recursos se vai manifestar no final de Abril de 2019" e reconhecem que o montante que até essa data estará nos cofres “leoninos” é insuficiente para cobrir as necessidades da SAD.

Assim, os responsáveis sportinguistas preparam-se para antecipar receitas, nomeadamente as televisivas. "Para fazer face a estas necessidades, a Emitente pretende concluir, em Março de 2019, uma operação de titularização de créditos detidos pela Sporting S.A.D. relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol estabelecido entre a Sporting S.A.D. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A..", pode ler-se no documento enviado à CMVM.

Os “leões” vão, entretanto, tentar angariar novos patrocínios "relacionados com a equipa principal de futebol, o Estádio José Alvalade ou a Academia Sporting", mas avisam que caso toda esta operação não seja bem sucedida, só restará um caminho: a venda de jogadores.

"A Sociedade [...] poderá sempre, em última instância, recorrer à venda de activos, designadamente dos direitos económicos dos jogadores de futebol de modo a satisfazer eventuais necessidades de liquidez", lê-se no mesmo prospecto.