Reviravolta deixa Sporting muito perto da final da Taça Challenge

O Sporting deu nesta quarta-feira um passo de gigante rumo à final da Taça Challenge, em voleibol. Na primeira mão das meias-finais, em Itália, os "leões" impuseram-se por 2-3 ao Volley Monza, depois de terem começado o encontro em desvantagem.

No primeiro set, os anfitriões superiorizaram-se por 26-24, mas no segundo arrancaram para uma vantagem esmagadora: 25-12. Nessa altura, a perder por 2-0 e com um parcial tão desequilibrado, não era fácil antever a reacção que se seguiu.

O Sporting reentrou em grande nível na partida e reduziu para 2-1 (22-25), repetindo os números no quarto set (22-25) e forçando a "negra". No desempate, os portugueses foram mais fortes e ganharam por 8-15, fechando a partida.

Dentro de uma semana, a 6 de Março, os "leões" recebem, no pavilhão João Rocha, o Volley Monza, precisando então de confirmar o triunfo obtido nesta primeira mão.