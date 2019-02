Nantes recorre à FIFA pela transferência de Emiliano Sala

O Nantes recorreu à FIFA para receber do Cardiff o valor da transferência de Emiliano Sala, não concretizada pelo clube galês após a morte do avançado argentino num acidente de avião, a 21 de Janeiro.

"Podemos confirmar que recebemos na terça-feira à noite uma queixa do Nantes contra o Cardiff, relativa à transferência de Emiliano Sala", disse um porta-voz da FIFA à agência de notícias francesa AFP.

Após a morte do jogador, em consequência de um acidente de avião no canal da Mancha, o Cardiff suspendeu um primeiro pagamento de seis milhões de euros, de um valor total de 17,3 milhões de euros.

O Nantes enviou uma carta no início de Fevereiro dando dez dias ao Cardiff para pagar o primeiro terço do valor da transferência de Sala, antes de iniciar o processo perante a FIFA, de acordo com os regulamentos da instituição. O clube galês disse que queria aguardar as primeiras conclusões do relatório de investigação do acidente para ver se algumas das responsabilidades poderiam ser atribuídas ao clube francês.

O Nantes argumenta que o Certificado Internacional de Transferência (CIT) de Emiliano Sala do Nantes para o Cardiff foi registado pelo clube galês antes do acidente, pelo que o argentino não estava mais sob a sua responsabilidade.