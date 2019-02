Liverpool goleia, City sofre, e a luta continua

Uma foi por goleada, a outra foi pela margem mínima, mas ambas as vitórias valeram o mesmo e continua intensa e vibrante a luta entre o Liverpool e o Manchester City pela supremacia da Premier League inglesa. Ao mesmo tempo que os “reds” goleavam em Anfield o Watford (5-0), o Manchester City sofria para bater o West Ham United no Etihad, mas ficou tudo na mesma. A equipa de Jurgen Klopp continua a ser líder, embora a vantagem para os campeões em título continue a ser de apenas um ponto.

Em Anfield, o Liverpool enfrentava um desafio difícil, mas começou cedo a resolvê-lo. Sadio Mané marcou dois golos em 20 minutos (aos 2’ e aos 20') e deixou o resultado bem encaminhado para se transformar em goleada na segunda parte. Origi, que substituiu o lesionado Firmino no ataque, fez o 3-0 aos 66’, e Virgil van Dijk ainda acrescentou mais dois ao marcador aos 79’ e aos 82’.

Se os “reds” estavam em noite inspirada no que diz respeito a acertar na baliza do adversário, o City voltou a protagonizar uma exibição frouxa, tal como já tinha acontecido na final da Taça da Liga (vitória nos penáltis frente ao Chelsea, depois de 0-0 em 120 minutos). O West Ham defendeu-se bem e só um penálti não muito convincente de Felipe Anderson sobre Bernardo Silva (que começou o jogo no banco) permitiu aos homens de Guardiola desfazer o empate. Aguero não tremeu na conversão do castigo aos 59’.

Em Stamford Bridge, o Chelsea recuperou das bizarrias da Taça da Liga, com um triunfo por 2-0 sobre o Tottenham. Depois do “não quero sair” de Kepa, Sarri deixou o espanhol no banco e entregou a baliza a Caballero, e os “blues” conseguiram uma boa vitória no derby londrino – golos de Pedro aos 57’ e de Trippier, na própria baliza aos 84’ - que os mantém na luta pelo apuramento para a Champions. A derrota deixou os “spurs” mais longe da luta pelo título e à mercê dos vitoriosos Arsenal (5-1 ao Bournemouth) e Manchester United (1-3 no campo do Crystal Palace).