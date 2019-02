FC Porto cimenta liderança da Liga com vitória na Luz

O FC Porto ganhou nesta quarta-feira no pavilhão da Luz, impondo-se no clássico que abriu a 25.ª jornada da Liga de andebol por 25-27. O Benfica, terceiro classificado, vê o rival consolidar a liderança e ficar agora a sete pontos de distância, com mais um jogo disputado.

Os "dragões" entraram melhor na partida e foram descolando no marcador, atingindo o intervalo com uma vantagem de quatro golos (10-14). Os "encarnados" reagiram bem na segunda parte e igualaram a 14, seguindo a partida sempre sob o signo do equilíbrio até final.

A dois minutos do fim, o FC Porto sofreu uma exclusão e Cavalcanti desperdiçou um livre de sete metros, que permitira ao Benfica empatar a partida a 26 golos. Mesmo em inferioridade, os portistas ainda voltaram a marcar e confirmaram o 24.º triunfo em 25 jogo na prova, na qual somam agora 70 pontos.