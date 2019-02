Barcelona acelerou para a final da Taça do Rei

Não dominou o jogo e, enquanto o jogo esteve empatado, praticamente não teve oportunidades, mas bastou ao Barcelona acelerar um pouco para garantir nesta quarta-feira a presença na final da Taça do Rei às custas do Real Madrid. Depois de um empate (1-1) na primeira mão em Camp Nou, os catalães triunfaram por 0-3 no Santiago Bernabéu rumo a uma sexta final consecutiva, onde irão encontrar o vencedor do confronto entre Valência e Bétis de Sevilha – a segunda mão será nesta quinta-feira, no Mestalla, com os “che” em vantagem graças a um empate (2-2) no Benito Villamarin.

Foi o Real Madrid quem entrou melhor no jogo, com o jovem brasileiro Vinícius a criar muitos problemas aos “blaugrana”, mas não houve qualquer golo na primeira parte e, na segunda, os visitantes só tiveram de acelerar para marcar. Aos 50’, Dembelé respondeu da melhor maneira a um passe de Jordi Alba, ganhou o flanco e cruzou para a concretização de Suaréz.

Quando os “merengues” ainda tentavam nivelar a eliminatória, foi Dembelé criar outro desequilíbrio, arrancando um cruzamento no lado direito que Varane, perante a ameaça de Suaréz, encaminhou para a própria baliza. As coisas ficaram ainda mais complicadas para o Real, com um penálti cometido por Casemiro sobre Suárez aos 73’ que o próprio avançado uruguaio se encarregou de concretizar à moda de Panenka, para o meio da baliza.