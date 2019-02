Kevin Morby e Fennesz entre as novidades no gnration

Um dos destaques é Kevin Morby, figura de relevo na geração actual de reconfiguração do rock de raiz americano. Outro é Fennesz, vienense que é um dos nomes mais admirados e respeitados no universo da electrónica. Juntam-se ambos na programação para os próximos meses do gnration, em Braga, à japonesa Eiko Ishibashi, que, sabe-se agora, dividirá palco com o brasileiro Ricardo Dias Gomes (17 de Maio), e à londrina Nubya Garcia (12 de Julho), previamente anunciadas.

Kevin Morby, que anunciou esta quarta-feira o lançamento a 26 de Abril do seu novo álbum, Oh My God, aproveitando para apresentar o primeiro single do mesmo, No halo, regressa a Portugal para uma actuação incluída no ciclo [email protected], no qual são escolhidos locais emblemáticos da cidade para acolher um concerto — dia 8 de Julho actuará no Museu D. Diogo de Sousa, um dia depois da actuação em Lisboa, no âmbito da comemoração dos 25 anos da Galeria Zé dos Bois, mas que, ao contrário do confirmado inicialmente ao PÚBLICO, dando o São Luiz Teatro Municipal como sala do espectáculo, terá lugar em local a anunciar brevemente. Quanto a Fennesz, apresentar-se-á no gnration a 19 de Junho e trará consigo as novidades de Agora, o álbum que editará a 29 de Março.

Entre as novidades da programação encontra-se ainda, a 18 de Abril, o concerto dos Black Bombaim, que se preparam para editar a 8 de Março o álbum que nasceu da colaboração com Luís Fernandes (Peixe:Avião, programador do gnration), Pedro Augusto (Ghuna-X, Live Low) e Jonathan Saldanha como produtores. Este último estará em palco no mesmo dia, liderando os seus HHY & The Macumbas pelos temas do mais recente Beheaded Totem.

Confirma-se ainda que o saxofonista Colin Stetson, que já tinha datas marcadas para o festival Tremor, em Ponta Delgada (entre 9 e 13 de Abril), e em Lisboa, na Igreja de St. George (8 de Abril), se apresentará também no gnration (7 de Abril). O mesmo acontece com os australianos Necks. Já sabíamos que o seu jazz exploratório se iria ouvir na Culturgest, em Lisboa, dia 16 de Maio. Agora surge nova data: dia 15 passarão pelo gnration.

Dia 15 de Junho, terá lugar o primeiro concerto Radiografia, através do qual o gnration dará palco a novos compositores bracarenses. Apresentar-se-ão nesse dia João Carlos Pinto, Jorge Ramos, Pedro Lima e Sara Marita.