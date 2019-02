Curador francês Philippe Vergne é o novo director artístico do Museu de Serralves

O curador francês Philippe Vergne (n. 1966) é o novo director artístico do Museu de Artes Contemporânea de Serralves. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela administração da fundação portuense, que, em comunicado, explica que a escolha do sucessor de João Ribas, que se demitiu do cargo na sequência da polémica em volta da montagem da exposição dedicada a Robert Mapplethorpe, foi feita na sequência de um processo de selecção internacional, com entrevistas a candidatos de várias partes do mundo.

Philippe Vergne, acrescenta a fundação, chega agora a Serralves vindo do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (MOCA), que dirigiu nos últimos quatro anos.