Trabalhos forçados

Versão editada da tese de doutoramento defendida pelo autor no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, este livro ocupa-se, como o título indica, da questão do trabalho forçado nas colónias portuguesas no período compreendido entre o pós-guerra e os alvores da guerra de África. Mais do que analisar em si mesmo o problema do trabalho compelido dos povos africanos, este volumoso e informado estudo, produto de uma investigação modelar e de enorme rigor, privilegia o escrutínio que daquela realidade foi feito pelas organizações internacionais e outros actores externos (como é natural, foi concedido à OIT um particular enfoque, mas não exclusivo). Assim, e na esteira de outros trabalhos de José Pedro Monteiro, seja na sua dissertação de mestrado de 2012, seja em textos publicados em co-autoria com Miguel Bandeira Jerónimo, pretende-se, acima de tudo, realçar um ponto nem sempre explicitado pela nossa historiografia do tempo colonial, a imbricação profunda entre internacionalismo e imperialismo nas suas mais diversas vertentes.

Portugal e a questão do trabalho forçado. Um império sob escrutínio (1944-1962) Autoria: José Pedro Monteiro

Edições 70

Mercê de múltiplas circunstâncias, Portugal surgia em 1944, e nos anos vindouros, como um império à deriva, colocado sob os olhares progressivamente mais intensos – e menos complacentes – das duas superpotências emergentes dos escombros da Segunda Guerra e, bem assim, de organizações internacionais onde a presença de africanos e asiáticos se ia tornando a cada dia mais visível e actuante. A par disso, ocorriam mudanças de vulto nas dinâmicas coloniais de outros países europeus: França procede à abolição do regime do indigenato em 1946, pela lei Houphouet-Boigny, na sequência da conferência de Brazzaville de 1944, o mesmo ano em que se realiza a Conferência da OIT em Filadélfia; e, no ano seguinte, é instituído no seio da OIT um novo Comité de Peritos de Política Social nos Territórios Não Metropolitanos.

É neste cenário agreste que o império português, muito por pressão de instituições internacionais onde o anticolonialismo e o independentismo se faziam sentir cada vez com maior intensidade, tem de se reconfigurar e repensar – ou, como agora se diz, de se ‘reinventar’. Simplesmente, e esse foi o principal melindre desta etapa do Estado Novo, a presença portuguesa em África já não podia fazer-se com apelo aos conceitos e às noções anteriores à guerra, entre os quais avultava o eterno refrão da ‘missão civilizadora’ dos colonizadores. Na verdade, mesmo a noção de ‘império’, que sob a égide do Acto Colonial e da acção do ministro Armindo Monteiro marcara os anos 1930, já não era utilizável no contexto novo do pós-guerra. O próprio nome ‘império’ era cada vez mais ilegítimo e até, em larga medida, caricato e risível. Assim, o facto de o regime de Salazar ser incapaz, mesmo em termos verbais, de encontrar um rótulo alternativo e mais palatável para o seu domínio de África é dos indícios mais claro das extremas dificuldades que enfrentava no plano externo, um drama que, como se vê a cada passo deste livro, foi vivido quase diariamente pelos diplomatas e funcionários dos Negócios Estrangeiros.

Curiosamente, a pressão e o escrutínio externos acabaram por mobilizar um esforço re-colonizador, digamos assim, que levou a que Portugal, num derradeiro estertor imperial, empreendesse aos mais variados níveis, inclusive académico ou científico, uma acção muito vasta de conhecimento das suas colónias e de justificação da sua anacrónica presença nos trópicos. É sintomático que, nesta fase de Empire strikes back, a teorização do nosso colonialismo tenha então conhecido um forte impulso, através, entre outros, de escolas ou institutos vocacionados para o aprofundamento e a disseminação daquilo que já se designou como o ‘saber português’. A vigilância externa implicou, de igual modo, a produção e o processamento de informação a larga escala, de dados estatísticos, de relatórios, a par da realização de inspecções e vistorias num movimento de tal forma vasto e intenso que, sem receio de exagero, se pode dizer que uma parte muito substancial da doutrina colonial portuguesa surgiu aqui, entre meados de 1940 e os inícios de 1960. Não já, obviamente, a doutrina epopeica das proclamações de Oitocentos ou dos primeiros decénios do século XX, mas uma doutrina ancorada em factos e em números, com um revestimento teórico e técnico mais sofisticado e adaptado às novas semânticas do pós-guerra e às exigências de organizações internacionais que o Estado Novo encarava com desconfiança mas que não podia ignorar por muito tempo.

O império não se conhecia na sua extrema diversidade, e foi em larga medida para responder à observação externa que, no quadro do que José Pedro Monteiro chama ‘auto-escrutínio imperial’, o Portugal colonial teve de se cartografar nos seus mais variados aspectos. É elucidativo, por exemplo, que logo em 1947 tenha circulado por todos os governadores das colónias um questionário sobre as instruções, disposições regulamentares e outras que vigorassem em cada colónia sobre ‘negócios indígenas’, entre os quais emergia o trabalho compelido, nalguns casos semiescravo ou mesmo escravo, como asseverava um artigo artigo publicado nos anos 1950 por Roy Garrison, membro da American Federation of Labor, sobre as condições laborais nos portos de Angola. Contudo, e como este livro bem observa, o trabalho forçado nas colónias não se tratava de um problema puramente técnico, solucionável com ‘estudos’, ‘relatórios’ ou ‘medidas’. Representava, ao invés, um problema político, não apenas pela evidente exploração da mão-de-obra que deixava entrever mas também porque revelava uma verdade dura e crua: em meados do século XX, Portugal fora incapaz de estruturar em África um sistema económico e social capaz de prescindir do trabalho compelido, marcador essencial do assimétrico jogo de trocas que ao longo de séculos se forjara entre a metrópole e os seus territórios ultramarinos.

Num certo sentido, pois, o império – que ademais não podia já afirmar-se como ‘império’ – só tomou conscience de soi quando foi forçado a constituir-se argumentativa e retoricamente, em discurso ou registo contra mundum e numa lógica confrontacional e adversarial trazida a partir de fora e também, como este livro exemplarmente mostra, a partir de algumas vozes que, do interior do regime, questionaram dimensões-tabu do colonialismo português, entre as quais o trabalho forçado. Pelo fragor e estrondo que causou, a mais conhecida dessas vozes terá sido a de Henrique Galvão em 1945, mas não foi a única. Ainda assim, seria um exagero dizer que no pós-guerra se generalizaram sentimentos anticoloniais no seio da administração portuguesa, civil ou militar. O que houve, isso sim, foi a percepção clara de que Portugal não poderia arrastar por muito tempo a sua postura ambivalente, fugidia e escapista face às organizações internacionais e ao seu controlo. Em 1950, por determinação directa de Salazar, Portugal recusou-se responder a um questionário do secretário-geral da ONU sobre escravatura, com o (fraco) argumento de que não fazia parte dessa organização. Como logo foi intuído por José d’Almada, funcionário das Necessidades, não responder a esse inquérito era «pouco agradável», mas, do mesmo passo, responder teria «inconvenientes». Um insanável dilema, portanto. Se Portugal não aderisse às organizações internacionais, isso teria efeitos catastróficos para a sua imagem externa, e até interna; aderir, porém, implicava um nível de fiscalização e controlo que o regime não podia suportar.

O Estado Novo procurou arrastar esse dilema o mais que pôde, tentando ganhar tempo quando o tempo lhe faltava. Mais do que ser incapaz de defender à outrance a dominação colonial, a sua maior tragédia foi não ter conseguido definir uma estratégia coerente para o fazer e, acima de tudo, para garantir que essa estratégia seria capaz de resistir aos ventos da História, ventos que sopraram intensamente no ano de 1961. Sob a forma de furacão.