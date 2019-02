Ariana Grande é a mulher mais seguida no Instagram, superando Selena

Com 146,5 milhões de seguidores, Ariana Grande é a mulher no topo do Instagram. Destronou assim Selena Gomez (actualmente com 146,4 milhões) que até Outubro passado era a pessoa com mais seguidores na mesma rede social, mas foi ultrapassada por Cristiano Ronaldo (agora com 156,1 milhões de seguidores). As duas cantoras ocupam assim o segundo e o terceiro lugares do pódio.

Ariana tem também uma presença bastante activa no Twitter, onde soma 61,1 milhões de seguidores. A cantora tem estado numa rota de ascensão. Recentemente tornou-se a primeira artista solo a ter três singles — 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend e Thank U, Next — nos três primeiros lugares da tabela Billboard’s Hot 100 ao mesmo tempo. Tal não acontecia desde os Beatles, em 1964. 7 Rings está em primeiro lugar há já cinco semanas.

Esta semana, Grande anunciou o seu regresso a Manchester, dois anos após o atentado que resultou na morte de 22 pessoas. A cantora vai actuar no festival anual do orgulho LGBT - The Manchester Pride, a 25 de Agosto.

Selena Gomez regressou em Janeiro às redes sociais, depois de uma pausa de meses. “Por mais grata que esteja pela voz que as redes sociais dão a cada um de nós, estou igualmente grata por poder dar um passo atrás e viver a minha vida presente no momento”, anunciou em Setembro do ano passado. “Não quero saber quanto seguidores tenho. Não faz diferença. É só um número”, chegou a dizer num directo do Instagram, dias antes.