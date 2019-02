Tribunal dá razão ao Governo no caso da requisição civil dos enfermeiros

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) deu razão ao Governo no caso da requisição civil decretada para impor o cumprimento de serviços mínimos na greve "cirúrgica" dos enfermeiros em quatro centros hospitalares, rejeitando a intimação apresentada por uma das duas estruturas sindicais que convocaram o inédito protesto. A decisão surge quando faltam três dias para o fim da paralisação.

Apresentada pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal – que pretendia com esta acção que o STA considerasse inválida a requisição civil decretada pelo Governo –​, a intimação foi considerada "improcedente", confirmou ao PÚBLICO uma fonte do Ministério da Saúde.

O acórdão do STA está a ser explicitado em conferência de imprensa, na tarde desta terça-feira, na Presidência do Conselho de Ministros.

Mas o STA esclarece no seu site que, na intimação para "protecção de direitos, liberdades e garantias" apresentada pelo Sindepor, foram analisados dois pedidos, nenhum dos quais "relativo à apreciação da legalidade da greve".

Subjacente a estes dois pedidos, "estava apenas a questão da legalidade da requisição civil" decretada pelo Governo, que alegou que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos em quatro das dez unidades hospitalares onde decorre a greve, precisa.

Com o pedido principal pretendia-se condenar o Governo (Conselho de Ministros) e o Ministério da Saúde (MS) "à conduta positiva de revogação" da resolução e da portaria que concretizaram a requisição civil. Já o objectivo do pedido subsidiário era condenar o Governo e o MS "à conduta negativa de abstenção de quaisquer actos de execução" das referidas resolução e portaria, especifica o STA

Os dois pedidos foram considerados improcedentes, o primeiro por impossibilidade legal de condenar o Governo e MS à revogação daqueles actos administrativos e o segundo fundamentalmente porque o pedido seria "inócuo para efeitos de tutela efectiva em tempo útil do direito à greve, nota. Iniciada em 31 de Janeiro, a greve termina já nesta quinta-feira.

A requisição civil foi decretada pelo Conselho de Ministros em 7 de Fevereiro para assegurar a realização dos serviços mínimos na greve dos enfermeiros nos blocos operatórios de quatro dos dez centros hospitalares e hospitais nos quais decorre este protesto.

A requisição está em vigor no Centro Hospitalar de São João e no Centro Hospitalar do Porto (hospital de Santo António), ambos no Porto, no de Tondela-Viseu e no de Entre Douro e Vouga, até ao final deste mês.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Sindepor contestou esta medida, argumentando que é “ilegal e inconstitucional”. O advogado do sindicato, Garcia Pereira, defendeu que a fundamentação apresentada pelo Governo para aprovar a requisição civil era “genérica e abstracta”, “sem precisar” os factos.

Na sua defesa, o Governo alegou que entregou ao tribunal “fundamentos comprovados” de cirurgias prioritárias que terão sido adiadas, não tendo assim sido cumpridos os serviços mínimos.

O Ministério da Saúde anunciou, entretanto, que vai retomar as negociações com as estruturas sindicais dos enfermeiros, o que deverá acontecer no início de Março.