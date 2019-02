Sindicatos de professores anunciam manifestação nacional para 23 de Março

Os sindicatos de professores anunciaram nesta terça-feira que vão realizar uma manifestação nacional em 23 de Março em Lisboa como forma de luta pela recuperação integral do tempo de serviço congelado.

A decisão foi anunciada depois de uma reunião da plataforma que reúne as dez estruturas sindicais que têm negociado com o Governo a recuperação do tempo de serviço congelado e que na segunda-feira estiveram reunidos com representantes dos ministérios da Educação e das Finanças que voltaram a apresentar a proposta de recuperação de dois anos e nove meses e 18 dias de tempo de serviço, quando os professores exigem a reposição de nove anos, quatro meses e dois dias.

"Esta foi uma reunião sem novidades" que revelou "falta de vontade do Governo de discutir as propostas dos sindicatos", afirmou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, um dos organismos da plataforma sindical.

No final do encontro de segunda-feira ficou agendada para a próxima semana a realização de uma segunda reunião negocial, mas os sindicatos afirmaram hoje que só iriam estar presentes se a convocatória tivesse como objectivo discutir a proposta das estruturas sindicais.