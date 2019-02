Sindicatos de professores adiam posição sobre se continuam ou não nas negociações

Os sindicatos de professores adiaram nesta terça-feira uma tomada de posição sobre a sua continuidade nas negociações, que se iniciaram nesta segunda-feira, porque o Governo ainda não convocou a próxima reunião, apesar de o ministro da Educação ter indicado que estava marcada para 4 de Março, anunciou o líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, durante uma conferência de imprensa que está nesta altura a decorrer.

Tiago Brandão Rodrigues apontou a data de 4 de Março durante a sessão de negociações que decorreu nesta segunda-feira, provavelmente a mais curta de sempre. Em declarações aos jornalistas no final da reunião, o ministro confirmou que seria convocada uma nova reunião para aquela data com o mesmo objectivo que presidiu à sessão desta segunda-feira: "Ouvir os sindicatos", já que o Governo não tenciona ir além da proposta que apresentou há um ano, que aprovou depois na forma de diploma e que acabou vetada pelo Presidente da República. Ou seja, a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias dos cerca de dez anos exigidos pelos professores.

"A reunião ainda não foi convocada. Ouvimos o ministro falar dela, mas ainda não recebemos convocatória e por isso não vamos dizer hoje [nesta terça-feira] se vamos estar ou não", especificou Nogueira. O líder da Fenprof reafirmou contudo o que já tinha dito na véspera: "Só tem sentido haver uma nova reunião se não for para o mesmo de ontem [segunda-feira]".

Mário Nogueira indicou que poderão avaliar qual a intenção do Governo a partir da agenda que receberem para a nova reunião. "Se o Executivo se dignar cumprir o Orçamento de Estado e aceitar discutir as propostas apresentadas pelos sindicatos, estaremos lá", garantiu. Se não for este o cenário, irão avaliar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Caso não exista nada de novo por parte do Governo, os sindicatos irão de novo "auscultar os colegas em Março para lhes perguntar qual o compromisso que estão disponíveis a assumir" com formas de luta que poderão passar por greves prolongadas durante o 3.º período, adiantou Nogueira.

Na ausência de negociações sobre as propostas apresentadas pelos sindicatos, no próximo dia 7 estes irão entregar no Parlamento uma petição com mais de 60 mil assinaturas de docentes em prol da recuperação integral dos nove anos, quatro meses e dois dias do tempo de serviço que esteve congelado, disse também o líder da Fenprof.

Também irão pedir uma nova reunião com os grupos parlamentares já não com vista a uma apreciação parlamentar de um futuro diploma que o Governo vier a aprovar, mas sim com o objectivo de o Parlamento, "através de uma Lei da República, pôr fim a este processo o mais rapidamente possível de modo a não prejudicar o 3.º período de aulas", anunciou Nogueira.