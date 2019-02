Semana do Carnaval com chuva em todo o país

O período das miniférias do Carnaval vai ser marcado por descida de temperaturas e por aguaceiros em quase todo o território de Portugal continental. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão começar a baixar já nesta quarta-feira e a chuva chega na segunda-feira, 4 de Março.

"A partir de sábado teremos períodos de céu muito nublado e existe possibilidade de ocorrência de período de chuva fraca no litoral das regiões Norte e Centro até ao início da manhã. No fundo teremos uma alteração do estado do tempo em relação a estes últimos dias em que têm estado temperaturas acima da média para esta altura do ano", explica Cristina Simões, meteorologista do IPMA.

Na segunda e terça-feira de Carnaval, todo o território de Portugal continental será afectado por aguaceiros, com probabilidade de chuva acima dos 59%. Em alguns distritos, como o de Coimbra, Braga, Guarda e Porto, há 100% de probabilidade de precipitação na segunda-feira. "Ainda é apenas uma tendência, mas a previsão é de chuva em todo o território e as temperaturas também serão mais baixas. Provavelmente será um dia de precipitação em todo o território nacional", diz a meteorologista.

Para já, esta terça-feira, 26 de Fevereiro, o tempo ameno e com temperaturas acima da média para época mantém-se. Os termómetros vão chegar aos 21ºC em Lisboa, 24ºC no Porto e 19ºC em Faro, com nuvens altas em todo o território continental. Amanhã, quarta, as máximas começam então a descer em Lisboa e no Porto, para 18ºC e 17ºC respectivamente, apesar de Faro subir aos 20ºC.