Fim do glifosato vai ser discutido no Parlamento

Após uma petição pública com 15 mil assinaturas válidas, a proibição do uso de glifosato vai ser discutida numa audiência marcada para 7 de Março na Comissão Parlamentar do Mar e da Agricultura. A Assembleia da República recebeu as assinaturas desta petição a 20 de Novembro de 2018. A confirmação foi dada ao PÚBLICO pelo criador da petição online, Mateus Carvalho.

Criou a petição enquanto estudava no secundário por se sentir sensibilizado pelos perigos que o glifosato representa para a saúde. Quando começou a recolher assinaturas, Mateus Carvalho, que é vice-presidente do movimento político Volt, foi contactado por associações ambientalistas e da área agrícola, que contribuíram para a divulgação do documento, contou ao PÚBLICO.

"Há uma falta de escrutínio. Muitas pessoas não sabem do perigo e das precauções a tomar. É preocupante", disse Mateus Carvalho que estará presente nessa comissão em conjunto com a associação Porto sem OGM [Organismos Geneticamente Modificados].

Em Novembro de 2017, a União Europeia prolongou a licença de utilização do herbicida para mais cinco anos — até 15 de Dezembro de 2022. O produto existe desde 1950 para matar uma grande variedade de espécies vegetais e, sobretudo, para queimar ervas daninhas.

No entanto, estudos científicos já alertaram para os perigos do glifosato para a saúde pública. A Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC, na sigla em inglês), da Organização Mundial da Saúde (OMS), considerou, em Março de 2015, que o herbicida era genotóxico e “provavelmente” carcinogénico.

Na semana passada, foi um divulgado um estudo que concluiu que o uso de glifosato pode aumentar em 41% o risco de linfoma não-Hodgkin, um tipo de cancro que se desenvolve no sistema linfático e que afecta, por ano, 1700 pessoas em Portugal.

O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai apresentar iniciativas legislativas para reduzir drasticamente a exposição da população nacional ao glifosato e proibir a venda deste herbicida para "usos não profissionais". O PAN pretende que seja feita "uma análise obrigatória mensal da presença de glifosato em todas as captações de água de consumo, rede mineral para engarrafamento", que o produto seja apenas acessível a agricultores e a realização de um estudo abrangente da exposição dos portugueses ao glifosato para por fim ao uso de herbicidas sintéticos na limpeza urbana.

Na segunda-feira, a Plataforma Transgénicos Fora apelou ao Governo para que proíba a venda de herbicidas à base de glifosato, apoie os agricultores e torne obrigatória a pesquisa deste contaminante nas análises à água para consumo.

Em Portugal, o uso de glifosato, e outros produtos fitofarmacêuticos, é proibido em espaços públicos desde Março de 2017. Mas a sua venda é permitida a portadores do cartão de aplicador profissional de fitofármacos.

As vendas de glifosato caíram 22,7% entre 2014 e 2017. De acordo com dados do Governo, foram vendidos 1,3 milhões de quilos de glifosato em 2017.