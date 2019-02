Casamentos, perseguições subaquáticas e retratos kitsch: os melhores dos Sony Awards na secção Open

Uma imagem a preto e branco que, de uma forma serena, fixa a agitação do dia de casamento. Foi com a fotografia The Wedding Day que Rui Caria, fotojornalista natural da ilha da Terceira, venceu o Prémio Nacional de Portugal dos Sony World Photography Awards de 2019, uma secção criada para celebrar o talento local de fotógrafos de 62 países. À organização, Caria, que partilhou recentemente com o P3 um trabalho sobre o resgate de refugiados por um navio português, confessou ter dificuldade em traduzir em palavras a alegria que sentiu ao saber que foi um dos vencedores de “um dos mais importantes concursos fotográficos do mundo”. “Foi uma surpresa fantástica”, completa.

Para além dos prémios nacionais, a organização dos Sony Awards anunciou a 26 de Fevereiro os vencedores da categoria Open, o concurso aberto a fotógrafos amadores e profissionais. Entre candidaturas provenientes de 195 países foram seleccionadas dez imagens com diversos temas. Há espaço para perseguições subaquáticas, retratos kitsch e até a uma fotografia que mais parece um fresco de Miguel Ângelo. Cada um dos destes fotógrafos é concorrente ao título de Fotógrafo do Ano desta categoria, o que poderá valer um prémio de cinco mil dólares. Tudo se saberá a 17 de Abril na Somerset House, em Londres.