Dualidades de critério

O diploma que eleva a base salarial da administração pública para 635,07 euros suscita no âmbito laboral, seja público ou privado, opiniões controversas. Algo compreensivo por não ser abrangente sendo, só por isso, perplexa a sua promulgação. Contexto que a secretária de Estado da Administração do Emprego Público, Fátima Fonseca, fez questão de informar que o Presidente da República deu luz verde ao decreto-lei com dúvidas sobre a opção do Governo. Porém, é indubitável que a remuneração citada possa florescer a todos os sectores laborais. Uma circunstância que caso não aconteça contribuirá, na verdade, como factor discriminatório no tratamento similar de situações porventura diversas, na preterição de outros escalões administrativos e na comparação com o salário mínimo nacional. Enfim, em tudo isto, é preciso não esquecer que a democracia é determinante para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Manuel Vargas, Aljustrel

Metro

O Conselho Superior de Obras Públicas (CSOP), "ressuscitado" em Setembro passado, deve pronunciar-se com parecer obrigatório sobre os investimentos superiores a 75 milhões de euros. A decisão aventurosa sobre a circular do Metro, tomada preparando as eleições europeias e o futuro politico do decisor, não cumpriu o disposto no Decreto regulamentar 8/2018, de 04.09.18, e será, provavelmente, substituída por outra mais consistente e que acolha o parecer do CSOP. Antigamente, o LNEC e o IST velavam pelo desenho das grandes infra-estruturas, que passou para o domínio estritamente político. Ainda bem que o CSOP foi ressuscitado. A extensão à Estrela obrigaria a uma estação a 54 metros de profundidade (Baixa-Chiado tem 38 m.) e, de Santos ao Cais do Sodré, seria no Aterro (veja-se o que aconteceu no Terreiro do Paço) e redundante com a CP. Custaria 216 milhões de euros por 1956 metros de linha, quando o preço médio da rede metro de Lisboa é de 60 milhões por 1000 metros. É preciso um plano global e faseado para uma rede que cubra toda a cidade.

Artur Carvalho, Lisboa

Rede integrada ortogonal

A proposta da nova rede urbana em Barcelona (da Agência de ecologia urbana de Barcelona) é um sistema ortogonal, que se revelou como "o mais eficiente em sistemas urbanos". Assegura a isotopia do território (cobre por igual todas as partes do município), melhora a conectividade entre as linhas e a "acessibilidade dos usuários ". Sobre a integração do Metro-Lisboa com a CP-Lisboa, veja-se o exemplo de Berlim (S-Bahn e U-Bahn) ou de Paris (Metro e RER). Em Lisboa, com um mínimo de despesa, é possível criar uma rede ortogonal que integre CP e Metro. A "circular" Santos-Cais do Sodré é um disparate.

Maria Ribeiro, Lisboa