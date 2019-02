Jornalista norte-americano detido após pergunta incómoda a Maduro

Jorge Ramos, repórter da televisão norte-americana de língua espanhola Univision, e a sua equipa, foram detidos no domingo, durante mais de duas horas, no Palácio presidencial venezuelano de Miraflores, em Caracas. A detenção ocorreu na sequência de uma entrevista a Nicolás Maduro, depois de o jornalista ter feito uma pergunta que desagradou ao Presidente venezuelano.

Segundo a Reuters, seis elementos da Univision serão agora expulsos do país. De acordo com um tweet de Daniel Coronell, presidente da estação norte-americana, o equipamento de trabalho da equipa, incluindo câmaras de filmar, foi confiscado.

Em declarações à Univision, Jorge Ramos explicou que a ordem de detenção surgiu depois de o jornalista ter mostrado a Maduro uma fotografia de venezuelanos a procurarem comida no meio do lixo, confrontando o chefe de Estado com a existência de uma crise humanitária no país.

De acordo com o relato do El País, o momento de tensão ocorreu ao cabo de 17 minutos de entrevista e terminou com Maduro a levantar-se e a abandonar a sala. Jorge Rodriguez, ministro da Comunicação venezuelano, entrou então na sala para informar a equipa da Univision que a entrevista tinha terminado e que a divulgação estava proibida.

Depois, Ramos e os restantes membros da equipa ficaram retidos no palácio presidencial. “Estivemos retidos mais de duas horas dentro do Palácio Miraflores. (…) A entrevista têm-la eles”, disse o jornalista ao seu canal de televisão.

Ramos, norte-americano nascido no México, é um dos mais conhecidos jornalistas televisivos do mundo hispânico. Em 2015 já tinha sido protagonista de outro incidente, quando o então candidato presidencial norte-americano Donald Trump o expulsou de uma conferência de imprensa após perguntas sobre as suas propostas de política migratória.

Em Washington, a reponsável do Departamento de Estado para as Américas, Kimberly Breier, afirma que a libertação do jornalista foi exigida de imediato. O México condenou igualmente a detenção, uma vez que também estavam em causa nacionais mexicanos. “O nosso país exige respeito pela liberdade de expressão e reitera a obrigação de defender a segurança dos cidadãos mexicanos no estrangeiro”, lia-se num tweet do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A detenção foi igualmente condenada pela organização não-governamental Humans Right Watch, que afirmou que "a comunidade internacional deve estar alerta” perante mais um caso de perseguição a jornalistas na Venezuela.

Juan Guaidó, Presidente interino da Venezuela reconhecido pelos EUA e a União Europeia, incluindo Portgual, também condenou a acção de Maduro. “O desespero do usurpador é cada dia mais evidente”, escreveu no Twitter. “Não conseguiu sequer responder à pergunta de Ramos”, acrescentou.